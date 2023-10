‚Všichni vyběhli ven, nastala panika.‘ Po zemětřesení na Slovensku vyhlásily tři obce mimořádnou situaci

„V obcích je poškozené vedení, rozvody, jsou zpřetrhané plynové a vodovodní přípojky k rodinným domům. A poškození domů je od popraskaných omítek po narušení statiky,“ informovalo slovenské ministerstvo vnitra.

Obyvatelé Ďapalovcí hlásí popraskané stěny a popadané komíny. Podle starosty Jána Cmára je poškozených vícero budov, včetně školy a kostela. Asi patnáct jich je neobyvatelných. Některé bude muset posoudit statik.

„Máme jen pár domů, které by nebyly poškozené,“ popsal starosta obce, ve které se nachází asi stovka budov.

Zemětřesení podle Cmára znělo jako výbuch. „Pak to bylo, jako by vás někdo strčil do vany a několik vteřin vás houpal ve vodě. Stačilo se podívat a před očima vám letělo všechno, co nebylo přidělané,“ přiblížil pro agenturu TASR. Všichni podle něj vyběhli ven, všude byla tma a nastala panika.

„Byla to katastrofa. Všechno se začalo třást, všechno padalo ze stěn. Vyběhli jsme ven, byli jsme oblečení jen v pyžamech, a čekali, co se bude dít dál,“ popsala jedna z obyvatelek Sabína Gombitová.

Ján Andrejčák si nejprve myslel, že spadla bomba, pak si uvědomil, že jde o zemětřesení. „Máme popraskané zdi a čekáme na statika, který řekne, jestli je dům obyvatelný,“ uzavřel.

Evakuováno muselo být 44 obyvatel Ďapalovcí, upřesnila mluvčí krajských hasičů Miroslava Knišová.

Poškozený dům v obci Ďapalovce | Foto: Maroš Černý/TASR | Zdroj: Profimedia

Škody na majetku byly hlášeny z různých měst a obcí, například ve městě Humenné zemětřesení poškodilo teplovodní potrubí.

Hlášené byly také výpadky elektřiny. Nakonec šlo pouze o osm poruch na nízkém napětí, které by měly být během úterý opraveny.

Zemětřesení, které zasáhlo v pondělí večer východ země, mělo 4,9 stupně. Mohlo jít o nejsilnější otřesy na Slovensku za posledních 80 let. Nejsilnější zemětřesení bylo v roce 1763 u Komárna, udeřilo silou 5,7 až 6,3 stupně, uvedl Martin Gális z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě.

Policie zároveň varovala před dezinformací, která se šíří na sociálních sítích. Podle ní měly zemětřesení způsobit Spojené státy americké. Podobná dezinformace se šířila také po únorovém zemětřesení v Turecku.