Zemětřesení o síle 6,1 stupně na západě Turecka si vyžádalo jednu oběť. Zřítilo se šestnáct budov

Nedělní zemětřesení na západě Turecka o síle 6,1 stupně si vyžádalo jednoho mrtvého a 29 zraněných. Šestnáct budov se zřítilo, oznámil podle agentury Reuters ministr vnitra Ali Yerlikaya.

Zemětřesení mělo epicentrum u města Balikesir v západním Turecku, uvedly seizmologické ústavy. Podle tureckých médií otřes, který nastal kolem 19.00 SELČ, zaznamenali i obyvatelé Istanbulu. Již prvotní informace z oblasti hovořily o škodách na budovách.

Turecký ministr vnitra Yerlikaya v neděli pozdě večer uvedl, že jedna 81letá osoba zemřela poté, co ji záchranáři vyprostili ze sutin. Pátrací a záchranné operace byly podle něj ukončeny a nejsou žádné další známky vážných škod nebo obětí.

Turecko se nachází v seismicky aktivní oblasti. Samotný Istanbul, kde žije na 15 milionů lidí, se už mnoho let připravuje na možnost, že ho zasáhne silné zemětřesení, jak se stalo už několikrát v minulosti.

