Indonésii zasáhlo zemětřesení o síle 5,6 stupně. Vyžádalo si dvacet mrtvých, 300 dalších je zraněných

Vlna tsunami podle odborníků nehrozí. Zprávy z místa otřesů jsou ale zatím jen kusé a bilance může dál stoupat. Ohnisko zemětřesení bylo na pevnině Západní Jávy v hloubce deseti kilometrů.

BREAKING: #BNNIndonesia Reports



According to local officials, "nearly 20 people were killed and 300 were injured" in #Indonesia's #WestJava 5.6 magnitude #earthquake. pic.twitter.com/jFlNLVssVb