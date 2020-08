Severní Karolínu zasáhlo zemětřesení o síle 5,1 stupně. Bylo nejsilnější za posledních 100 let

Americkou Severní Karolínu v neděli zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 100 let. Otřesy byly cítit i v sousedních státech včetně Virginie, Jižní Karolíny a Tennessee. Po zemětřesení o síle 5,1 stupně ale materiální škody ani zranění dosud hlášeni nebyli. Informovala o tom agentura AP. Washington 22:05 9. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Severní Karolíně naměřili 5,1 stupně | Foto: Mohammed Salem | Zdroj: Reuters

Meteorologická služba v Greenville uvedla, že zemětřesení začalo v 8.07 místního času (14.07 SELČ) a po několika hodinách jej provázelo pár slabších otřesů.

Michael Hull stál na příjezdové cestě ke svému domu ve Spartě, když si všiml stáda běžících srn. „Neuplynula ani minuta a začaly otřesy ze strany na stranu,“ uvedl. „Chvíli to trvá, než vám dojde, co se děje, a pak tomu nemůžete uvěřit. Pak to skončilo. Bylo to hlasité, jako kdyby Bůh cloumal horou, a to doslova,“ řekl.

Bouchání v kuchyni

Karen Backerová byla ve svém bytě v Greensboro, když zaslechla bouchání v kuchyni. Zvuk nejprve přičítala své spolubydlící, později však zjistila, že se dvířka od kuchyňských skřínek otevírala a zavírala kvůli zemětřesení. Její sousedi prý cítili otřesy celého domu. „Bohužel mě už v roce 2020 nic nepřekvapuje, ale hurikán a zemětřesení ve stejný týden, to je šílené!“ řekla Backerová

Podle místní meteorologické služby šlo o nejsilnější zemětřesení od roku 1916, kdy bylo u Skylandu zaznamenáno zemětřesení o síle 5,5 stupně. Americká geologická služba USGS uvedla, že epicentrum zemětřesení se nacházelo asi čtyři kilometry jihovýchodně od městečka Sparta, jižně od hranice s Virginií. Tamní budovy jsou podle USGS povětšinou vůči otřesům odolné, ačkoliv tam jsou i méně stabilní objekty.