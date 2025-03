Zemětřesení trvalo dvě minuty. Myanmar už požádal o mezinárodní pomoc, říká český diplomat

Myanmar stále sčítá oběti po asi nejhorším zemětřesení za posledních 180 let. Otřesy o síle 7,7 stupně si zatím vyžádaly více než tisíc obětí, neštěstí zasáhlo i sousední Thajsko a Čínu. Vládnoucí vojenská junta v Myanmaru na rozdíl od předchozích katastrof požádala o mezinárodní pomoc. „Všichni čeští občané, kteří trvale žijí v Myanmaru, jsou v pořádku,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál vedoucí českého zastupitelského úřadu v Rangúnu Petr Starý. Rozhovor Neipyijto 13:18 29. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Padající budova v myanmarském městě Mandalay poblíž epicentra zemětřesení | Zdroj: REUTERS/Stringer

Jak aktuálně vypadá situace v zemi?

Škody v Myanmaru budou bohužel opravdu velké. A to hlavně proto, že epicentrum zemětřesení se nacházelo ne úplně daleko od druhého největšího města Myanmaru, od Mandalaje. Tam tedy ty škody budou největší, ale zároveň zemětřesení zasáhlo místa i stovky kilometrů od epicentra.

Nyní je oficiálně hlášeno přes tisíc mrtvých, neoficiální informace jsou ještě výrazně vyšší. Poškozená statika je poměrně velkým nebezpečím.

Poškozené jsou silnice, zřítily se mosty a vlastně tohle všechno nastalo v situaci, kdy se Barma i bez zemětřesení nacházela uprostřed obrovské humanitární krize. Jinak ta čísla nejsou samozřejmě finální, zprávy o škodách na lidech a na majetku průběžně přicházejí z celého Myanmaru.

Jak jste prožívali vy a vaši kolegové na velvyslanectví to zemětřesení v Rangúnu, tedy největším městě v Myanmaru?

Naše ambasáda se nenachází úplně blízko epicentra, zhruba 600 kilometrů jižně v Rangúnu. Ale i přes těch 600 kilometrů jsme otřesy cítili poměrně silné, ale hlavně trvaly strašně dlouho. Obvykle to zemětřesení bývá půl minuty, tady se to třáslo třeba dvě minuty. A i tady v Rangúnu byly evakuovány některé výškové budovy, nicméně škody jsou tady proti střední Barmě opravdu minimální.

Víte, kolik českých občanů aktuálně v Myanmaru je?

My víme o občanech, kteří jsou tu trvale, ty jsme aktivně kontaktovali, všichni jsou v pořádku. Přičemž dva občany máme dlouhodobě i v té zasažené Mandalaji. I ti jsou v pořádku a zjišťují způsoby, jak se dostat z Mandalaje směrem do Rangúnu.

Co se týče turistů, ministerstvo zahraničí dlouhodobě před cestami do Myanmaru varuje kvůli bezpečnostní situaci, protože tady léta probíhá na velké části země ozbrojený konflikt. Takže ve srovnání s Thajskem, které bylo také zasaženo zemětřesením, tady jsou zhruba jednotky turistů. Nikdo nás nekontaktoval. Cestovní kanceláře sem vůbec nejezdí, sice zvažovaly návrat do Myanmaru, ale pokud vím, tak žádná zatím zájezd nerealizovala.

Humanitární pomoc

Vy jste říkal, že jsou zničeny mnohé silnice a mosty. Mohou se vůbec do zasažených částí dostat jednotky humanitární pomoci?

Nevím, jestli nemají možnost se tam dostat přes nějaké vojenské letiště. Rozhodně letiště jak v Mandalaji, tak v hlavním městě Neipyijto jsou zavřené. Silnice podle všeho je průjezdná, byť s problémy. Takže nějaké způsoby, jak dostat ty záchranné týmy do střední části země, existují.

Obrací se na vás vláda a místní úřady s žádostí o pomoc?

Tentokrát vláda oficiálně o zahraniční pomoc požádala. My jsme dostali tu žádost také, ale je samozřejmě komplikované, jak zahraniční pomoc dostat na jednotlivá místa. Některá jsou pod kontrolou vlády, některá jsou pod kontrolou opozice, některá další jsou pod kontrolou etnických ozbrojených armád. Některá nejsou pod kontrolou nikoho a probíhá na nich fronta.

Myslím si, že největší logistický problém bude, jak zajistit dodání humanitární pomoci všem bez rozdílu, kde se zrovna nachází.

Český záchranný tým je připravený vyrazit na pomoc. Obrátil se na vás někdo? Spolupracujete s úřady v Česku?

My z naší strany především shromažďujeme informace, které předáváme dál do Prahy. Já jsem byl v kontaktu i s hasiči, oni mají další informace svými cestami. Ale odkázal bych vás přímo na hasičský záchranný sbor, protože v tuto chvíli nevím, jak jsou na tom se svým rozhodováním.

Kde všude byl vyhlášen výjimečný stav?

Vláda vyhlásila výjimečný stav v šesti postižených oblastech, nicméně výjimečný stav tady v zemi není ničím novým, protože v řadě oblastí je výjimečný stav právě kvůli těm ozbrojeným srážkám.