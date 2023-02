Zázraky se dějí, pro příbuzné je ale důležité, že najdeme i tělo, říká český záchranář v Turecku

Osm dní po zemětřesení v jihovýchodním Turecku a Sýrii překročil počet potvrzených obětí 38 tisíc. Turecko už zatím opouštějí zahraniční záchranářské týmy. Šance najít v troskách živé lidi je už malá a někde se také zhoršuje bezpečnostní situace. Záchranné práce ukončili Němci, Rakušané i Izraelci. Český USAR tým na místě dál zůstává. Adiyaman 19:07 14. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští záchranáři pomohli ze sutin vytáhnout dva živé lidi | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Dvě skupiny záchranářů se vydávají na další z mnoha výjezdů. Jdou na průzkum zbořených domů v centru města Adiyaman. Všude je spousta sutin, nad hlavami ruiny zbořených domů.

„Dělíme se na dvě skupiny a každá bude prohlížet určitou část okolo centra. Domluvili jsme se, kdo si vezme na starost jaký sektor a kudy půjdeme, abychom se zase sešli. A samozřejmě si uložím i bod, kde budeme začínat a snad i končit,“ vysvětluje Radiožurnálu velitel skupiny Radomír Fischer.

Čeští hasiči odjeli na východ Turecka krátce po zemětřesení. Po celou dobu operují ve městě Adiyman, které otřesy mimořádně poničily. Skupina prochází sutiny a prohlíží trosky domů pro případ, že by někdo potřeboval pomoc. Místní lidé je zdraví, děkují a nabízejí jídlo a občerstvení.

„Pokračujte podle plánu podél hlavní a my zajedeme na nové místo a dáme vám vědět,“ domlouvají se záchranáři.

Přichází informace, že ve zříceném objektu v jiné části města by mohly být ještě živí lidé. Tým se přesunuje na místo.

Čeští záchranáři v Turecku | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Zázraky se dějí

V sutinách už jsou Američané, Súdánci a tým z Bangladéše. Spolu s nimi tam budou pracovat dva dny. Hromada sutin je ohromná, na místě už šestý den hoří a z trosek stoupá hustý bílý dým.

„Není to o dnech, je to opravdu o hodinách anebo desítkách hodin, kde šance na přežití se opravdu rapidně snižují. Každopádně zázraky se dějí. I tady se stává, že se občas najde ještě živá osoba. I my jsme měli to štěstí, že se nám po několika dnech podařilo ať už identifikovat, anebo pomoci vyprostit nějaké živé osoby,“ vysvětluje velitel zásahu plukovník Jiří Němčík.

„Pokud se to podaří, je to obrovská vzpruha pro všechny, kteří tam pracují, a všichni samozřejmě prvotně směřují k tomu, aby ještě někoho zachránili živého,“ dodává.

Zemětřesení v Turecku | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Zahojit rány

„Každý, kdo na sutinách byl, viděl, že na všechny tam čekají nějací příbuzní. To, že dostanou tělo i mrtvého člověka k sobě a můžou ho pochovat a jsou si jistí, že to je ten člověk, s kterým se můžou rozloučit, je pro ně určitě důležitá věc. Z psychologického hlediska si v sobě můžou tu ránu začít hojit,“ říká Němčík.

Zatímco skupiny hasičů pracují ve městě, psovodi byli vysláni na pomoc polským kolegům. Tam se ale informace o živých lidech ukázala být planou nadějí.

Nyní jsme nasazeni u dvou zřícených bytových domů, místní autority v každém z nich odhadují počet zavalených až na 50. ‍ Nasadili jsme psy, kteří nám označili místa možného nálezu. Zasahující hasiči provedli stabilizaci a provádí další sutinové vyhledávání. #USAR pic.twitter.com/h2Aw6HOTpp — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) February 8, 2023

„Psi jsou extrémně důležití. Jsou velice rychlí ve vyhledávání, lépe se pohybují v suťovišti. Byť je to samozřejmě s rizikem i jejich zranění. Jsou schopni sutinu pokrýt velice rychle, primárně jsou cvičeni na to, aby vyštěkávali živé osoby, abychom zjistili, kde se máme zabývat vyprošťováním,“ říká Němčík.

Až dosud se českým záchranářům podařilo ze sutin vyprostit 50 mrtvých těl a především dva živé lidi. K záchraně třetího přispěli čeští psi. Zpět do České republiky se USAR tým vrátí nejspíš v noci ze čtvrtka na pátek.

