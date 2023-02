Počet obětí ničivého zemětřesení v Turecku a Sýrii přesáhl 16 000. Naděje na záchranu se zmenšuje

Agentura DPA podotýká, že počet potvrzených obětí se v Turecku během několika hodin zvýšil asi o 3000. Zraněných je v této zemi více než 62 tisíc, asi 8000 lidí se doposud podařilo zachránit z trosek. Zemětřesení postihlo více než 13 milionů lidí. Na syrské straně je podle posledních dostupných údajů 2700 mrtvých a přes 4600 zraněných.

V zasažených oblastech pracují kromě tureckých záchranářů týmy z desítek zemí světa, včetně hasičů z Česka. Pod troskami pátrají po zavalených lidem, nicméně s přibývajícím časem od zemětřesení se naděje na záchranu živých zmenšuje.

V Sýrii pomoc komplikuje složitá vnitropolitická a bezpečnostní situace. Katastrofa zasáhla jak oblasti ovládané vládou v Damašku, tak regiony pod kontrolou povstaleckých skupin. Na severozápadě Sýrii byly už před touto katastrofou miliony lidé závislých na humanitární pomoci.

„Region, který už roky sužují krize, čelí další krizi s nepředstavitelnými ztrátami a škodami,“ citovala agentura DPA Corinne Fleischerovou, regionální ředitelku Světového potravinového programu (WFP) pro Blízký východ, severní Afriku a východní Evropu.

„Prvních 72 hodin bývá kritických,“ uvedl pro agenturu AP expert na přírodní katastrofy Steven Godby z univerzity v Nottinghamu, podle kterého se pak šance na přežití pod troskami snižuje na 22 procent.

