Přecházíme z tragédie do tragédie. Zemětřesení bylo poslední kapkou, popisuje Syřan

„Ze spánku mě probudila hrůza toho zvuku," vybavuje si brzké pondělní ráno Wael Almishar. Rodinu syrského učitele angličtiny stejně jako další obyvatele tábora Atma poblíž turecké hranice vyhnaly z postele silné otřesy země. „Všichni stáli venku. Děti plakaly, ženy křičely," popisuje Almishar. „Trvalo to jenom asi minutu, ale celou tu dobu jsem byl vyděšený," dodává o ničivém zemětřesení, které si napříč Sýrií a Tureckem vyžádalo přes 7200 obětí. Atma (Sýrie) 7:00 8. února 2023

Otřesy zasáhly utečenecký tábor zřízený humanitární organizací ATAA zhruba 50 kilometrů od Aleppa krátce před půl pátou ráno. „Vstal jsem a běžel pro děti, abych je dostal ven z domu,“ svěřil se pětinásobný otec v telefonátu se serverem iROZHLAS.cz.

„Naší prioritou bylo zajistit, aby byly v pořádku. Teprve potom jsme začali zjišťovat, co se vlastně stalo,“ zdůrazňuje. „Bylo to tak silné, že jsme to cítili všichni. Jedno zemětřesení jsme tu měli už před dvěma měsíci, ale to zdaleka tak silné nebylo.“

V severozápadně položené Atmě měli štěstí. Místní budovy – na 400 dvoupokojových bytů, které obývá na 2500 tisíc lidí – totiž zůstaly navzdory silným otřesům stát.

„Ve vesnici vzdálené asi čtyři kilometry od nás se několik domů zřítilo, a tak tam šli někteří z našeho tábora pomoct vytahovat lidi z trosek,“ popisuje Almishar s tím, že pobývat venku ve vytrvalém dešti a zimě ale stejně moc dlouho nešlo. Ranní teploty se v těchto dnech v oblasti pohybují kolem nuly.

„Znal jsem jednoho místního obchodníka. On ani jeho rodina zemětřesení nepřežili. Byli to moji přátelé,“ dodává učitel původem z Palmýry.

Svůj domov byl donucen opustit po příchodu islamistických džihádistů v roce 2016. V utečeneckém táboře spolu s rodinou žije už necelých šest let. „Nemáme kam jít. Taková je teď situace. Je to tu přeplněné lidmi z celé Sýrie,“ říká s odkazem na to, že drtivá většina Syřanů přišla kvůli více než 10 let trvající občanské válce o domov a v obrovské chudobě přežívá v improvizovaných obydlích.

„Ale snažíme se. Dál pracujeme. Když ale oblast zasáhlo zemětřesení, stala se ta katastrofa nesnesitelnou. Z války do války, z tragédie jen do další tragédie. Byla to poslední kapka,“ prohlašuje.

Lidé pomáhají odstraňovat následky škod v syrském městě Džindiras | Foto: Mahmoud Hassano | Zdroj: Reuters

Syrská státní agentura SANA informovala, že ve vládou kontrolovaných oblastech v provinciích Aleppo, Hamá, Latákíja a Tartús zemřelo nejméně 812 lidí. Dalších 1449 jich utrpělo zranění. Záchranná organizace známá jako Bílé přilby mluví podle agentury ČTK nejméně o 1020 mrtvých a 2400 zraněných v oblastech na severozápadě Sýrie, které jsou pod kontrolou opozice.

Očekává se ale, že počet obětí ještě „dramaticky vzroste“. Stovky rodin totiž stále zůstávají uvězněny pod ruinami zřícených budov. A každá vteřina je pro jejich záchranu cenná.

Jenže syrská hranice je na rozdíl od Turecka přísně kontrolovaná a záchranáři ze zahraničí do oblasti nemají přístup. Místním pak také chybí těžká technika potřebná k odklízení trosek.

„Vyzýváme všechny humanitární organizace, aby poskytly materiální pomoc a bezodkladně na tuto katastrofu reagovaly,“ nechal se v úterý slyšet šéf Bílých přileb Ráid Sálih.

K jeho výzvě se přidává i Wael Almishar. „Sýrie je připravená přijmout zahraniční pomoc,“ podotýká s tím, že je podle něj v tuto chvíli potřeba oddělit lidskost od politiky.

Zemětřesení o síle 7,8 stupně zasáhlo Turecko a Sýrii v pondělí brzy ráno, kolem poledne pak úřady zaznamenaly ještě další o síle 7,6 stupně. Celkem bylo dosud zaznamenáno nejméně 285 následných otřesů, uvádí agentura Reuters.

„Stále se bojíme,“ přiznává syrský učitel, „že přijdou další silné otřesy – ať už tento týden, nebo kdoví kdy poté.“