‚Zasažené oblasti mají velkou koncentraci obyvatel. Proto tolik obětí,‘ říká velvyslanec v Turecku

Turecko a Sýrii ve středu nad ránem zasáhlo ničivé zemětřesení. Dopoledne se na jihovýchodě Turecka otřásla země znovu. Tentokrát mělo zemětřesení sílu sedm a půl stupně Richterovy stupnice, tedy podobně jako nad ránem. Mrtvých už je hlášeno přes tisíc, zraněných je několik tisíc lidí. Okolnosti zemětřesení komentoval český velvyslanec v turecké Ankaře Pavel Vacek. Ankara/Damašek 15:26 6. února 2023

Můžete přiblížit, jak velká je oblast, kterou zemětřesení zasáhlo?

Zemětřesení to bylo po dlouhé době velké. Dále pokračují další otřesy, které také působí škody. Jedná se zhruba o devět provincií, tedy pětinu území Turecka. Už bylo překročeno 5000 zraněných. Tisíce budov jsou zničené úplně nebo částečně. Bilance je opravdu veliká a dramatická a snese to srovnání s velkým zemětřesením z roku 1999.

Druhé zemětřesení, o kterém jsme se dozvěděli před chvílí, mělo epicentrum v provincii Kahramanmaras. Jde o stejnou oblast jako ráno? A existuje nějaké spojení s tou oblastí, kde bylo epicentrum zemětřesení?

Kahramanmaras bylo epicentrem už v prvním nočním otřesu. Společně s provincii Malatya. Velké škody jsou i v provincii Hatay. Provincií je v Turecku 81, čili početně to je to desetina.

Česká reakce přišla rychle, mezi prvními. Pátrací a záchranný tým se připravuje k odletu a během dneška bude očekáván. Velvyslanectví pomáhá v přípravách na vypravení týmu včetně přeletu. Zajímáme se i o osud občanů. Nemáme hlášené žádné zraněné či postižené.

V oblasti Kahramanmaras má být skupina Čechů. Jak na tom jsou a je možné se ze zasažené oblasti dostat?

V městě Kahramanmaras máme skupinu šesti pracovníků české firmy. Jsou v pořádku. Snažíme se usnadnit jejich vycestování z provincie, která je jednou z nejpostiženějších. Nyní řešíme detaily okolo dopravy a nejbližšího místa, z kterého bude možné odletět zpátky do Čech, což bude nejspíš město Kaiser s mezinárodním letištěm.

U vnitrostátních letišť, byť mají mezinárodní schopnost, půjde spíše o přestupy. To se může týkat i všech případných dalších cestovatelů. Informace o dalších českých občanech, kteří by byli postiženi nebo utrpěli nějakou újmu, nemáme.

Tým Člověka v tísni v Gaziantepu je v pořádku, byť i tam došlo k rozsáhlým škodám, zraněním a možná i úmrtím. S našinci jsme v kontaktu a jsou všichni v pořádku. To se týká i personálu zastupitelských úřadů, ambasády a konzulátu. Co se týče firem, tak nemáme zatím hlášeny žádné škody či újmy.

Člověk v tísni už začal organizovat sbírku na pomoc Turecku a Sýrii. Česko také vysílá 70 záchranářů hasičů. Jakým způsobem se koordinuje pomoc? Jak s nimi budete jako velvyslanectví spolupracovat?

Základ koordinace spočívá v kontaktu s postiženou zemi. Na to jsou mezinárodní mechanismy, které zafungovaly v tomto případě prostřednictvím Evropské unie. Už v nočních hodinách dorazila do všech hlavních měst žádost turecké vlády o zahraniční pomoc.

Poptávány byly v úvodu zejména pátrací a záchranné týmy různého rozsahu. Česká republika je jednou z těch zemí, která posílá tým velkého rozsahu v počtu téměř 70 lidí. Má jít o dvě letadla. Právě v tuto chvíli čekáme na další zprávy z domova o letovém plánu. Hasičský záchranný sbor upřesní místo, kde naše letouny přistanou.

To musí určit turecká strana v přímém kontaktu s těmi, kteří pomoc poskytují. Velvyslanectví má iniciační či informační roli tam, kde to má smysl.

Co se týče epicentra zemětřesení, o jak hustě osídlenou oblast jde? Jsou tam také uprchlíci ze Sýrie?

Ano. Pro postižené provincie platí to, že se zde lidí soustřeďují ve velkých městech. Osídlení ve zbytku oblastí, zejména pak v hornatých částech, je daleko řidší. To ale neznamená, že tam nejsou oběti a že není obtížné se tam dostat se záchrannou technikou.

Ve velkých městech přímo v ohnisku zemětřesení jsou škody devastující. Rozsah jak obětí, tak škod bude dál růst. Lze čekat další žádosti Turecka i o zdravotnickou pomoc.