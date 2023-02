Z trosek se ozývají zvuky, pomoc ale nepřichází. Záchranné práce v Turecku a Sýrii ztěžuje počasí

Záchranáři i místní obyvatelé se v úterý ze všech sil snažili dostat k přeživším, kteří uvázli pod troskami budov zničených po pondělním zemětřesení v Turecku a Sýrii. V tureckém městě Antakya poblíž syrské hranice se zhroutila desetipatrová budova a záchranné práce probíhaly na jedné z desítek hromad sutin, popsali reportéři agentury Reuters. Teplota se přitom blížila k bodu mrazu, pršelo a ve městě nefungovala elektřina. Ankara/Damašek 10:55 7. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé pátrají po přeživších po zemětřesení v provincii Hatay | Foto: Umit Bektas | Zdroj: Reuters

Kde pomoci Sbírky na pomoc obětem zemětřesení: ADRA: 66888866/0300, v.s. 389

66888866/0300, v.s. 389 Člověk v tísni: 51945194/0300

51945194/0300 Český červený kříž : 333999/2700, v. s. 2301

: 333999/2700, v. s. 2301 Charita Česká republika: 55660022/0800, v. s. 118

Záchranné práce na mnoha místech ztěžovalo během noci mrazivé zimní počasí. Pod hromadou sutin v jihoturecké provincii Hatay bylo slyšet ženský hlas volající o pomoc. Nedaleko leželo bezvládné tělo malého dítěte. Jeden z místních obyvatel, Deniz, v dešti plakal a zoufale lomil rukama.

„Vydávají zvuky, ale nikdo nepřichází,“ řekl. „Jsme zničení. Panebože... volají nás. Říkají: Zachraňte nás. Ale my nemůžeme. Jak bychom to udělali? Od rána nikdo nepřišel,“ dodal Deniz. Rodiny z města přečkaly noc v autech na ulici.

Ayla, která postávala u hromady sutin, které kdysi tvořily osmipatrovou budovu, uvedla, že do Hatay dorazila již v pondělí z Gaziantepu. Snažila se najít svou matku. V troskách pracovalo pět nebo šest záchranářů z řad istanbulských hasičů.

„Zatím nenašli žádného přeživšího. Přišel sem pouliční pes a dlouho štěkal na jedno místo, tak jsem si myslela, že by to mohla být má matka. Ale byl to někdo jiný,“ popsala Ayla. „Zapnula jsem světla u auta, abych záchranářům pomohla. Zatím vytáhli ven jen dvě těla, žádné živé,“ dodala.

Ve městě Kahramanmaraş severně od Antakye se rodiny shromáždily okolo rozdělaných ohňů, zabalily se do dek a snažily se alespoň trochu zahřát. „Stěží jsme se dostali z domu,“ uvedl Neşet Güler, který k sobě tiskl své čtyři děti. „Naše situace je katastrofální, jsme hladoví, máme žízeň, je to šílené,“ dodal.