Zemětřesení v Albánii má už 23 obětí, na 650 lidí je zraněných. Záchranáři stále prohledávají trosky

Záchranné týmy v Albánii i v noci na středu pátraly po přeživších nejsilnějšího zemětřesení v zemi za posledních 40 let. Z trosek budov ve městech Thumanë a Drač se podařilo vyprostit na 45 živých lidí. Nejméně 23 lidí ale otřesy o síle 6,4 stupně nepřežilo. Pro obyvatele, kteří přišli o střechu nad hlavou, postavila albánská armáda dočasné stany. Země na středu vyhlásila státní smutek. Tirana 7:14 27. listopadu 2019

Počet obětí stále nemusí být, vzhledem k pokračování záchranných prací, konečný. Záchranáři zatím neví, kolik lidí pod troskami zřícených domů uvízlo. Albánská vláda, alespoň v úterý, nezveřejňovala žádný seznam pohřešovaných. Do odstraňování sutin, hledání lidí a další pomoci je na západním albánském pobřeží, jak uvedla agentura ATA, nasazeno na dva tisíce lidí. Hasiči, policisté i vojáci.

Mrtvých je podle televize ORA News a stanice A2 News už 23. Z 650 zraněných je podle ministerstva zdravotnictví devět v kritickém stavu.

Do Albánie míří také pomoc z dalších států. Evropská komise na twitteru oznámila, že zmobilizovala pomoc z Itálie, Řecka a Rumunska. Odborníky vyslala také Francie, Turecko a Chorvatsko. Ze sousedního Kosova vyraila speciální jednotka záchranářských psů a posily vyslalo i Srbsko.

Česko Albánii nabídlo speciální hasičský tým, který se zaměřuje na zásahy v obydlených oblastech právě po zemětřeseních. Podle mluvčí hasičů Nicole Studené ale Albánie zatím nabídku nepřijala. Spolupracuje s geograficky bližšími zeměmi.

250 otřesů

Tisíce lidí z nejvíce postižených měst Thumanë a Drač našlo přístřeší v armádou postavených stanech. Co je čeká dál, ale nevědí. „Vzali jsme děti a bydlíme u příbuzných. Nemáme kam jinam jít. Nevíme, co si po tomhle všem počneme. Co se stane s naším domem, budou ho demolovat? To nemáme tušení. Nevíme, co přinese zítřek,“ řekla obyvatelka Drače Etleva Deskuová.

Otřesy s epicentrem 34 kilometrů od Tirany byly nejsilnější za poslední desítky let. Po nich podle albánského geologického ústavu následovalo ještě asi 250 dotřesů, které postupně slábly.

Lidé se tak bojí vrátit domů. Jedna z žena z Drače řekla agentuře Reuters, že zdi jejího domu jsou popraskané. Radši proto přes noc zůstala s dalšími lidmi na sportovním stadionu.

Chvění země bylo citelné nejen po celém albánském pobřeží, ale i v jižní Itálii, v Severní Makedonii, Kosovu, Černé Hoře či Srbsku. Několik hodin po Albánii zasáhlo zemětřesení o síle 5,4 stupně i Bosnu, odkud však podle agentur nejsou hlášeni žádní zranění ani větší škody.

Albánii zasáhlo silné zemětřesení i 21. září. A to o síle 5,6 stupně a poničilo na 500 budov

