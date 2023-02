V zasažených oblastech převládá solidarita. Je vidět, že si lidé chtějí pomáhat, přibližuje mluvčí Charity

Jaký je aktuální stav v Turecku?

Situace je komplikovaná. Stále ještě probíhají search & rescue práce (prohledávání sutin, pozn. red.). I když tahle část aktivit se už pomalu zmenšuje, protože šance, že se pod sutinami podaří najít ještě někoho, kdo přežil, je téměř mizivá. Samozřejmě není nulová, ale je velmi nízká.

Kdo konkrétně v zasažených oblastech pomáhá?

Určitě nestojí veškerá pomoc na neziskových organizacích. Skupin lidí, které poskytují humanitární pomoc, je mnoho. Je to samozřejmě vláda, jsou to nevládní organizace.

Je tam i obrovská solidarita – aktivovalo se neuvěřitelné množství dobrovolníků, kteří sami organizují pomoc ve svých regionech. Nebo když mají někde příbuzné, tak pomáhají tam. V místech, která nejsou zasažena, se pořádají velké sbírky materiální pomoci a tak.

My jako Charita Česká republika využíváme finance ze sbírky Charita pro Turecko a Sýrii, je to nejsnazší a nejrychlejší. Z toho financujeme aktivity a zajišťování humanitární pomoci.

Dlouhodobě spolupracujeme se třemi nevládními organizacemi v Turecku i Sýrii – právě s nimi můžeme velmi rychle naskočit do poskytování pomoci. Ty byly v terénu už bezprostředně po zemětřesení.

Čemu se teď v Turecku neziskové organizace a týmy dobrovolníků primárně věnují?

Miliony lidí přišly o střechu nad hlavou a potřebují bezprostřední humanitární pomoc. To je to, na co se teď Charita soustředí – zajistit co největšímu množství lidí základní potřeby. To znamená místo, kde mohou v teple přespávat, potraviny, pitnou vodu. V zasažených oblastech se i za normálních okolností pije voda balená a ta tam teď není.

Lidé budou potřebovat taky zdravotní péči nebo psychologickou podporu. A samozřejmě co nejdřív nějaké dlouhodobější řešení – přístřeší, kde budou moci žít delší dobu, ne stany. To není udržitelná situace.

Sbírky na pomoc obětem zemětřesení ADRA: 66888866/0300, v.s. 389

Člověk v tísni: 51945194/0300

Český červený kříž: 333999/2700, v.s. 2301

Charita ČR: 55660022/0800, v.s. 118

Jak je to s dodávkami energií?

Nedokážu mluvit za všechny oblasti, ale tam kde se pohybujeme, tedy v tureckém regionu Hatay, dodávky většinou nejsou. Snažíme se zajistit generátory a další věci na vytápění a výrobu elektřiny. Situace je složitá – infrastruktura je v mnoha místech totálně zdevastovaná, takže se to nedá vyřešit hned.

Zhoršila v této souvislosti bezpečnostní situace? Propukají například nějaké nepokoje?

Objevují se komplikace v souvislosti s tím, jak velká je to tragédie, co ti lidé prožívají a čím prochází. To je zcela přirozená věc. Ale určitě se to nedá paušalizovat, spíš naopak – situace je poměrně klidná, negativní věci jsou spíš výjimky. Naopak v Turecku mnohonásobně převládá solidarita. Je vidět, že si lidi opravdu chtějí pomáhat a zapojují se.