Zemi si rozvracet nedáme, hřmí Fico. Vládu mu ale může položit vlastní koalice

Slovensko patří do Evropské unie, ne do Sovětského svazu 2.0. To je slogan z transparentu jednoho z protestujících v Bratislavě při velkých protivládních demonstracích. Jak velký strach panuje na Slovensku z toho, že by se vaše země mohla stát prokremelským satelitem?

Nevím, jestli bych to nazvala strachem. Podle toho, kolik lidí se zúčastnilo pátečních protestů, bych spíš řekla, že si značná část veřejnosti začíná uvědomovat vážnost slov a kroků, které Robert Fico a jeho vláda dělá. To není jen o tom, že se Fico před Vánoci setkal s Vladimirem Putinem a v podstatě dodnes pořádně nevysvětlil, jak se tam dostal a co přesně zaznělo na těchto jednáních. Jde o dlouhodobý odklon od programového prohlášení vlády v zahraniční politice, o to, že ministerstvo zahraničních věcí se postupně zbavilo několika důležitých diplomatů, kteří byli prozápadně orientovaní, a spíš tam láká prorusky nebo provýchodně orientované diplomaty. Je to výsledek toho, že se dějí kroky, které napovídají tomu, že politika čtyř světových stran, o které Robert Fico a koalice mluví, je ve skutečnosti politika směrem k Putinovi a Rusku a s tím velká část veřejnosti nesouhlasí. Není to tedy strach, je to spíš vyjádření obrovského a jasného nesouhlasu.

Nejenom Robert Fico zamířil do Moskvy o vánočních svátcích, vydali se tam taky přední slovenští politici. Setkali se s různými politiky na sankčních seznamech a byli z toho poměrně nadšení, jak jsem zaznamenal z videí, která potom postovali na sociální sítě. Líbilo se jim tamní divadlo, líbilo se jim, že Rusové mají dostatek toaletního papíru, levné máslo a tak dále. Lidé demonstrují za to, že Slovensko patří do Evropské unie. V Moskvě byl na návštěvě i místopředseda parlamentu Tibor Gašpar, který sice nejdřív mluvil o tom, že krajním řešením je mít otevřené dveře pro potenciální vystoupení z Evropské unie, ale teď on i Robert Fico říkají, že strana Směr a vláda nechtějí vystupovat ze sedmadvacítky a že to je něco, co si zase vymyslela opozice.

To není tak docela pravda. Tibor Gašpar, poslanec Směru a místopředseda parlamentu, něco řekl a Robert Fico ho za tato slova pochválil. Sice řekl, že to teď není hlavní téma, ale vůbec nepopřel tu myšlenku, že je třeba nechat si otevřená zadní vrátka a že se uvidí, že Evropská unie se možná velmi rychle přetransformuje a je potřeba nechat si otevřené dveře, jestli vystoupit, nebo ne, nechat si nějakou svobodnou vůli. Vůbec to, že přišli s tématem možného vystoupení z EU a dokonce opuštění NATO a načasovali ho právě po návštěvách v Rusku, není náhoda. Směr dlouhodobě, a zejména Robert Fico, který je v politice roky, velmi dobře časuje marketingově různá témata, aby se o nich mluvilo. Ale i vysoce postavení politici si musejí dávat pozor na to, co říkají a šíří, a ne, že někdo něco řekne a vzápětí tvrdí, že to až tak vážně nemyslel. Jendou z možností je, že slova o možném vystoupení z EU, která vzápětí korigují, byla adresována jejich voličům a tímto způsobem se připravují na možné předčasné volby, o kterých se Fico zmiňuje čím dál častěji. Může tedy jít i o vzkaz voličům, případně o vábení nových.

Hrozí Slovensku převrat?

„Dojde k pokusům dostat se přes ploty do budov Úřadu vlády, Národní rady, prezidentského paláce (...) jde o pokus zorganizovat na Slovensku normální převrat.“ Robert Fico, slovenský premiér, Směr (YouTube Smer, 23. 1. 2025)

„Zazněla silná slova o převratu a útoku na ústavní zřízení, o nějakých silách, které to organizují ze zahraničí. To je rétorika, který nepatří do civilizované Evropy.“ Michal Šimečka, poslanec, Progresivní Slovensko (Facebook Progresívne Slovensko, 24. 1. 2025)

Podle organizátorů se až 60 tisíc Slováků sešlo v Bratislavě, tisíce dalších v desítkách jiných slovenských měst a demonstrovali za evropské směřování Slovenska. Jaké jsou jejich důvody? Byly to návštěvy slovenských politiků, včetně Roberta Fica v Rusku, anebo to, jak před pár dny premiér začal mluvit o tom, že se na Slovensku chystá nějaký Majdan, že je tu jakási opoziční snaha obsadit vládní budovy, že to vypadá na převrat? Šéf opozičního Progresivního Slovenska Michal Šimečka to považuje za silná slova...

Já o žádném chystaném převratu nic nevím a asi by to bylo překvapení, kdybych něco věděla. Protesty se děly a dějí právě proto, že lidé, skupiny aktivistů nebo opoziční strany, které organizovaly protesty už v letech 2023 a 2024, jednoduše nesouhlasí s kroky vlády Roberta Fica, která se buď věnuje trestní politice a propouštění, respektive osvobozování od obvinění různých kamarádů z byznysu a politiky. To byly ty první protesty. Současné demonstrace nejsou organizované opozičními stranami, jsou to protesty v podstatě různých aktivistů, kteří se vůbec netají tím, že nechtějí mít žádné kontakty s Ruskem, podporují Ukrajinu, mají jasné směrování v tom, kdo je agresorem v ukrajinsko-ruském konfliktu. Jsou to protesty, jejichž organizátoři vznášejí požadavky na základě atmosféry a dění na Slovensku. To, že se tu údajně připravuje nějaký Majdan, puč, obsazení vládních budov, jsou v podstatě příběhy posledních dní, které vytáhl Robert Fico. A udělal to právě v době, kdy ho měli odvolávat v parlamentu. Najednou vytáhl nějakou super tajnou zprávu Slovenské informační služby, kterou dodnes nedokážeme ověřit.

K informacím Slovenské informační služby (SIS) se hned dostaneme, ale říkala jste, že lidé, kteří organizují protesty na Slovensku, nejsou propojení s opozicí. Kdyby nás Robert Fico teď poslouchal a mohl reagovat, tak by nesouhlasil. Tvrdí, že například občanské sdružení Mír Ukrajině je personálně napojené na Progresivní Slovensko Michala Šimečky. To je pravda?

Nevím, jestli je to jen přání Roberta Fica, ale na těchto protestech nevystupují ani opoziční poslanci. Když si protesty v jiných městech zorganizují jiní aktivisté a pozvou tam nějakého opozičního politika, tak je to samozřejmě na jejich rozhodnutí, ale pokud se bavíme o hlavním protestu v Bratislavě, tak jeho organizátoři se spíš distancují od toho, že by spolupracovali s nějakými opozičními politiky. Jediná spolupráce, kterou deklarovali, je, že se vždy zeptají, jestli je náměstí v daný den volné, jestli tam může být nějaký protest, jestli tam náhodou nějaká jiná strana nebo organizace zrovna nechystá shromáždění. Sami vylučují, že by byli nějak personálně propojení, ale je možné, že Fice opět přijde s fantastickým příběhem nějakého propojení.

Teď se musím zeptat na zprávu SIS. Jako investigativní novinářka serveru Aktuality.sk víte, co v ní bylo? Byla zveřejněna, unikly nějaké informace? Pokud vím, tak to bylo tajné.

Ta zpráva má stupeň utajení Důvěrné. Hned upozorním, že to je druhý nejnižší stupeň utajení. Přijde mi tedy zvláštní, že když tu koalice a hlavně Robert Fico a vládní politici mluví o tom, že se připravuje nějaký puč a převrat, tak zpráva, která na to upozorňuje, má poměrně nízký stupeň utajení, když závažnost té věci je tak vysoká, jak vláda tvrdí o těchto protestech. Co v té zprávě je, přesně nevíme, ale z popisu, který poskytli i někteří opoziční politici, má jít o nějaké prověřování SIS, která zjišťuje, kdo organizuje protesty, kdo je za nimi, kdo s kým spolupracuje, jak jsou financované a co je náplní demonstrací. To je jedna informační sada. A potom tu máme Roberta Fica, který každý den nabaluje informace a vytváří čím dál fantastičtější příběh o tom, že se chystá zahraničím podporovaný převrat na Slovensku. Dokonce mluví o nějakých zahraničních aktivistech, nejmenuje je, ale stále přidává nějaké nové informace, které se však nedají v tuto chvíli nijak ověřit. Připomenu, že zpráva SIS přišla právě v den, kdy měli Fica odvolávat v parlamentu. V den, kdy premiér měl čelit různým otázkám, kritikám ohledně zdražování a tak dále, se mu podařilo v sekundě změnit téma pro celé Slovensko. Od minulého týdne se nebavíme o ničem jiném, než o údajném převratu, ke kterému nám ale zatím neukázal žádný důkaz.

Zpochybnila byste informace SIS? Řekla byste, že zprávy, které předložila premiéru Ficovi, prezidentu Pellegrinimu a dalším vrcholným politikům, nemusí být důvěryhodné? Oni to potom komunikovali k Bezpečnostní radě státu a k politikům v parlamentě, že?

První varovný signál k té zprávě je, že ani policie, ani prokuratura nepotvrdily, že takové informace už v mezičase dostaly a vyšetřují nějakou, řekněme organizovanou skupinu. Kdyby se chystal převrat, tak SIS ve spolupráci s vládou minulý týden de facto prozradila, co odhalila. Takže, jestli mluví o tom, že tu působí nějací zahraniční agenti, tak je minulý týden upozornili, aby si doma uklidili, vymazali nějaké zprávy, opustili Slovensko nebo zničili, skartovali důležité dokumenty. Informační šum, který kolem toho vytvořili, a úniky informací potom nedávají smysl. Pokud jim opravdu šlo o to, aby zachytili nějakou organizovanou nebo zločineckou skupinu, tak ji v první řadě měli nejprve řádně vyšetřovat, potom ji zadržet, jestli mají dostatek důkazů, tak i obvinit a potom upozornit Slováky a Slovenky, že tu působila zahraniční nebo ze zahraniční podporovaná skupinka spolu s nějakými Slováky.

SIS vede Pavol Gašpar, syn jednoho z poslanců, který je mimochodem též obviněný z korupce a založení zločinecké skupiny v policii. A tento Pavel Gašpar v čele SIS už před půl rokem mluvil o jiném tématu, totiž o atentátu na Roberta Fica. Vyprávěl tehdy fantasmagorie o tom, že informační služba má operativní zjištění o komplicích a napojení útočníka na opozici. Dodnes se nic takového nepotvrdilo. Poctivě jsem si prošla všechna soudní usnesení o atentátníkovi, který střílel na Roberta Fica, a žádná taková zmínka ze spisu tam nebyla. Jestli před půl rokem mohli o tak vážné situaci, jakou byl atentát, podávat veřejnosti zavádějící informace, tak myslím, že se to může dít i dnes.

Pro české posluchače, kteří možná tolik nesledují dění na Slovensku, připomenu, že Pavol Gašpar je synem Tibora Gašpara ze strany Směr, o kterém jsme mluvili na začátku rozhovoru, je to spolustraník Roberta Fica, jenž byl jedním ze slovenských politiků, kteří navštívili Moskvu a potom mluvil o tom, že Slovensko by si mělo nechat otevřené dveře pro krajní potenciální řešení, jako je vystoupení z EU. On i Robert Fico to pak korigovali s tím, že v tuto chvíli nic takového není v plánu. Mluvila jste o zahraničím podporované skupince, která by měla zažehávat zrod převratu na Slovensku. Fico po protestech v sobotu navštívil rozhlasové studio STVR a odpovídal na otázky týkající se toho, co bude dál. Na výzvy protestujících odpověděl:

„Výsledky parlamentních voleb na Slovensku se dají zvrátit jen novými parlamentními volbami.“ Robert Fico, slovenský premiér, Směr (STVR, 25. 1. 2025)

Řekl, že demonstrace byly svolány na základě lži a že vyhostí ze země zahraniční aktéry.

„Teď zjišťujeme, kdy přišli na území Slovenské republiky, kde se pohybují, co dělají, (...) protože vykonávají činnost, jejíž úlohou je rozvracet tuto zemi, a my si ji rozvrátit nenecháme.“ Robert Fico, slovenský premiér, Směr (STVR, 25. 1. 2025)

To jsou právě ti lidé, o kterých si myslí, že měli podněcovat protesty? O koho se má jednat?

Úžasné na tom celém je, že Fico je nejmenuje a ani nepřiblížil. Premiér vypouští různé balonky a potom vzniká otázka, že jestli to myslí vážně, anebo jestli chce nahánět strach různým lidem ze zahraničí, kteří tu žijí. Ale toto není poprvé, co Fico používá takové strašení nebo narativ, že tu máme někoho ze zahraničí, kdo chce škodit Slovensku nebo ho destabilizovat. Udělal to i v roce 2018 po vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Tehdy tvrdil, že to tu celé řídí nějaký italský zahraniční expert, přidal taky George Sorose, takže to má řídit ještě tento maďarský důchodce. Dnes mluví o nějakém gruzínském expertovi. Zároveň tvrdí, že na současných protestech bylo příliš Ukrajinců, takže naznačuje, že to půjde směrem Gruzie a Ukrajina. Ale nevíme.

Loni v prosinci se také stala taková zvláštní akce. Ministr vnitra informoval veřejnost, že prý tu někdo připravoval teroristický útok na ropovod, a z ničeho nic vyhostili šestačtyřicetiletého Ukrajince, který žil na východě Slovenska. Jenže ten případ se odehrál velmi zvláštně. Vzbudil poměrně velké obavy a je pochopitelné, že veřejnost je na pozoru, když se mluví o teroristickém útoku, ale zmíněného Ukrajince nevzali do vazby, neobvinili ho, dali mu dokonce 30 dní na sbalení a jeho rodina tu mohla zůstat. Část veřejnosti byla překvapená, že se z toho nejdřív udělá velká tragédie a odhalení teroristického útoku a potom toho člověka ani neobviníme, ani ho dál nevyšetřujeme. Pokud takto bude vypadat vyhoštění nějakých podezřelých lidí, tak si tím vláda zřejmě může zadělat na další trapas nebo ponížení v očích zahraničních partnerů.

Ficova vláda na vlásku

Ukrajina je velké téma Roberta Fica, Kyjevu dává za vinu mimo jiné i nedávné kybernetické útoky na Slovensko a zmínila jste ropovod, tak se nemůžu nezeptat. Nedávno jsme ve Vinohradské 12 mluvili o vyjednávání o stopce transferu ruského plynu přes Ukrajinu na Slovensku a do dalších zemí. Na to už tehdy reagoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Twitteru ve slovenštině a teď se vyjádřil i k protestům na Slovensku.

Bratislava nie je Moskva.

Slovensko je Európa. https://t.co/GwJJV05yq9 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 24, 2025

Fico v reakci na to říká, že už se se Zelenským vidět ani nechce kvůli zastavení transferu ruského plynu.

„Opakovaně jsem ho žádal o setkání, co se týká plynu, ale zdá se, že je pro něj velmi komplikované vrátit se k tomuto tématu.“ Robert Fico, slovenský premiér, Směr (STVR, 25. 1. 2025)

Nestává se teď mezi Ficem a Zelenským něco, co může přerůst v otevřené nepřátelství?

Čím víc je Robert Fico přítelem Vladimira Putina, čím častěji se mu bude chodit klanět do Moskvy a podávat mu ruce, tím víc se osobnostně vzdaluje od Volodymyra Zelenského. Na druhé straně část našich opozičních poslanců se mezitím setkala s ukrajinským prezidentem, mluvili s ním i o situaci s plynem, takže to není tak, že by teď celé Slovensko bylo nepřítelem Ukrajiny jen proto, že se tak chová Robert Fico. Myslím si, že Zelenskyj velmi dobře čte situaci u nás na Slovensku. Řeknu k tomu jednu věc: Slovensko stále dost masivně prodává zbraně na Ukrajinu a drží tento byznys. Takže to není ani o tom, že Fico splnil slib, který dával voličům v roce 2023, že Slovensko nevyveze jediný náboj na Ukrajinu a neposkytne žádnou podporu. Není to tak. To, co Fico prezentuje navenek, je jedna část, ale to, jak nakonec vykrystalizuje i situace s ropovodem a jestli přijme nové nabídky od Zelenského, ukáže čas. Myslím si, že Fico rozumí i ekonomickým a byznysovým otázkám například ohledně plynu nebo vývozu a prodeje zbraní.

Vypadá to, že Robert Fico může začít být trochu nervózní z úplně jiné věci. Zdá se totiž, že se mu vláda začala rozpadat z jiných důvodů. Z koaliční strany Hlas byli vyloučeni dva poslanci a o dalších hlasech se mluví jako o nejistých. Má Fico v tuto chvíli ještě většinu?

To ukáže nejbližší parlamentní schůze, která by měla začít hned začátkem února, za pár dní. Z vyjádření různých opozičních politiků vidíme, že příliš nevěří tomu, že se schůzi vůbec podaří otevřít a že se tam najde parlamentní většina, kterou Fico v podstatě vždy garantoval a tvrdil, že koalice není v krizi, není v nějaké ztrátě, normálně se jedná a hlasuje. Na nejbližším hlasování, které by mělo být v únoru a na němž se má hlasovat o důležitých zákonech, například o tom, jestli nám lékaři dají, nebo nedají hromadné výpovědi, se ukáže, jak stabilní je koalice a vláda pod vedením Roberta Fica. Obávám se, že předseda vlády má před sebou bezesné noci a různá jednání s těmito, řekněme vzbouřenci. Pravdou je, že to není vzpoura přímo v jeho straně, ale vidí, že musí jednat s různými poslanci, kteří se vzbouřili vůči svým předsedům, a že asi bude muset nastat i nějaká rekonstrukce nebo změna, aby utišil a uklidnil nespokojené poslance. Dnes totiž není vůbec jisté, jestli Fico za sebou vůbec má parlamentní většinu.

Tam se jedná o sedm lidí, kteří by nemuseli hlasovat s vládní koalicí, protože nesouhlasí s některými kroky Roberta Fica a ostatních, které jsou namířeny prorusky, je to tak?

Nesouhlasí s kroky Roberta Fica ani se směřováním celé koalice. Je tam sada různých výhrad od toho, že někteří si nárokují nějaké ministerstvo nebo vyšší funkci, až po ty, kteří nesouhlasí se svými předsedy. Ve Slovenské národní straně vznikla až nesnášenlivost, kde se, myslím, tři poslanci odtrhli. Je to sestava různých výhrad, ale ano, jeden z bodů je směřování Roberta Fica k Moskvě, jeho přátelení se s Vladimirem Putinem a otvírání otázek ohledně setrvání v EU. I to je jedna z výhrad vzbouřenců nebo neposlušných poslanců, jak je nazývají.

Takže Robert Fico sice říká „neodstoupím“, ale teď je otázkou, zda nebude muset odstoupit, respektive jestli vláda skutečně vydrží.

Fico říká, že si zemi rozvrátit nenechá, ale otázka je, jestli ji nerozvrátí jeho vlastní poslanci v koalici.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize, STVR, TA3, facebookový účet Progresívne Slovensko a youtubový kanál SMER - Sociálna Demokracia.