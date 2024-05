Zemřel americký dokumentarista Spurlock. Proslavil ho film, ve kterém měsíc jedl jen McDonald's

Americký dokumentarista Morgan Spurlock, kterého před 20 lety proslavil experiment, při němž se jeden měsíc stravoval pouze v restauracích řetězce McDonald's, umřel ve věku 53 let na zdravotní komplikace spojené s rakovinou. Informovala o tom v pátek agentura AP s odvoláním na vyjádření rodiny. Svým nejslavnějším snímkem se Spurlock snažil upozornit na úskalí rychlého občerstvení, která rozebíral i v pozdější tvorbě. New York 23:35 24. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Morgan Spurlock | Zdroj: Profimedia

„Byl to smutný den, když jsme se loučili s mým bratrem Morganem,“ uvedl Craig Spurlock, který se svým sourozencem na některých projektech spolupracoval. Jeho bratr podle něj umřel ve čtvrtek v New Yorku. „Svět přišel o skutečnou kreativní mysl a o mimořádného člověka. Jsem hrozně pyšný na to, že jsem s ním pracoval,“ dodal.

Nejslavnějším dílem zesnulého je snímek Super Size Me z roku 2004, který získal i nominaci na Oscara. Autor na jeho začátku uvádí, že se rozhodl jeden měsíc jíst pouze u McDonald's a zdokumentovat, jaké dopady to bude mít na jeho zdraví.

Divákům pak popisuje, jak se cítí stále hůř a hůř, zatímco společně s lékařem mapuje svou narůstající hmotnost a další zdravotní problémy. Svůj osobní příběh doprovodil kritikou stravovacích návyků Američanů a fastfoodového průmyslu.

Stín pochybnosti na závěry filmu po letech uvrhlo přiznání tvůrce, že je alkoholik, který „neustále pil“ od 13 let. „Za 30 let jsem nikdy neabstinoval víc než týden,“ uvedl v roce 2017, jakkoli ve svém průlomovém snímku říká, že jí a pije pouze to, co se dá koupit v McDonald's. Deník The New York Times poukazuje také na skutečnost, že lékařské studie výsledky jeho experimentu nepotvrdily.

Spurlock má na kontě i několik dalších filmů, včetně pokračování Super Size Me z roku 2017, které se věnovalo chovu kuřat ve Spojených státech. AP poznamenala, že americké restaurace se mezitím začaly ve velkém pyšnit čerstvostí potravin, tradičními postupy či etickým přístupem, jakkoli se z pohledu nutriční hodnoty mnoho nezměnilo.

„Vidíme tuhle masivní změnu a lidé mi říkají: ‚Je teda to jídlo zdravější? ‘ A já říkám: ‚No, marketing rozhodně je, ‘“ komentoval vývoj Spurlock několik let před svou smrtí.