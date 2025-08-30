Bývalý předseda ukrajinského parlamentu byl ve Lvově zabit. Po pachateli se pátrá

Ve Lvově na západě Ukrajiny byl v sobotu zabit předseda ukrajinského parlamentu z let 2016 až 2019 Andrij Parubij, informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Pátrání po pachateli podle něho pokračuje. Šéf Lvovské oblasti Maksym Kozyckyj uvedl, že Parubij se stal obětí střelce.

Bývalý předseda ukrajinského parlamentu z let 2016 až 2019 Andrij Parubij (uprostřed)

Bývalý předseda ukrajinského parlamentu Andrij Parubij byl zabit ve Lvově (archivní foto)

V současném parlamentu byl Parubij poslancem za stranu Evropská solidarita Zelenského předchůdce v prezidentském úřadu Petra Porošenka. Zelenskyj vyjádřil soustrast rodině a blízkým tohoto politika.

Parubij se podílel na takzvané Oranžové revoluci v roce 2004 i událostech z přelomu let 2013 a 2014 označovaných jako Euromajdan, které vedly ke svržení tehdejšího proruského prezidenta Viktora Janukovyče.

Lvovský politik Parubij patřil k vůdcům masových protestů v Kyjevě, v červnu 2014 se stal šéfem vlivné Rady národní bezpečnosti a obrany.

