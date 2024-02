Zemřel jeden z posledních veteránů druhé světové války Ervín Hoida. Bylo mu 105 let

Ve věku 105 let zemřel jeden z posledních československých veteránů druhé světové války Ervín Hoida, který většinu života prožil ve Velké Británii. O úmrtí ve středu informovalo ministerstvo obrany na sociální síti X. Praha 21:51 14. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve věku 105 let zemřel jeden z posledních československých veteránů druhé světové války Ervín Hoida | Zdroj: Ministerstvo obrany

Hoida byl příslušníkem československé obrněné brigády ve Velké Británii, narodil se 30. listopadu 1918. Podle ministerstva byl nejstarším československým vojákem a jedním z posledních pěti válečných veteránů, kteří bojovali za druhé světové války na západní frontě.

Ostravský rodák s židovskými kořeny opustil Československo krátce po nacistické okupaci a do bojů proti Němcům se zapojil už ve Francii, kde mezi prvními padesáti dobrovolníky vstoupil do rodící se československé jednotky.

Po porážce francouzské armády oblékl britskou uniformu, později sloužil i u československé obrněné brigády v Británii, která od října obléhala severofrancouzský přístav Dunkerque. Na samém konci války se zařadil mezi 144 Čechoslováků, kteří s Američany vyrazili až k hranicím osvobozované ČSR.

V roce 1945 se vrátil do Československa, jako západní voják ale těžko hledal místo a už po několika měsících se i s manželkou a malým synem vrátil do Británie. Do intenzivnějšího kontaktu s původní vlastí se dostal až dlouho po roce 1989. Loni mu ministryně při příležitosti 30. výročí vzniku Armády ČR udělila Kříž obrany státu.

Smutná zpráva k nám dorazila z Velké Británie. Ve věku 105 let dnes zemřel nejstarší československý voják a poslední veterán z bitvy o Francii v roce 1940, poslední z hrdinů, Ervín Hoida.



Čest jeho památce, nechť si jeho hrdinství, odvahu a skromnost pamatujeme navždy. pic.twitter.com/dR3VzIngqH — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) February 14, 2024