Zemřel vedoucí českého velvyslanectví v Kongu, v nemocnici podlehl zraněním

Vedoucí českého zastupitelského úřadu v Konžské demokratické republice Karel Komárek zemřel, redakci iROZHLAS.cz to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí. Diplomat byl od minulého týdne v kritickém stavu v nemocnici.

Černínský palác, sídlo ministerstva zahraničí (ilustrační foto) | Foto: Jaroslav Skalický | Zdroj: Český rozhlas

„Bohužel mohu potvrdit úmrtí Karla Komárka. S ohledem na rodinu nebudeme poskytovat žádné další informace,“ sdělil redakci mluvčí Černínského paláce Daniel Drake. Komárek působil v hlavním městě země Kinshase jako chargé d´affaires. V úřadu byl od října 2023.

Letos v květnu sedmdesátiletý diplomat sloužil zahraniční politice státu zhruba 40 let, v Africe svou diplomatickou kariéru začínal. Komárek zemřel v nemocnici z 1. na 2. září. Podlehl zraněním hlavy, která utrpěl po pádu. Na jeho hospitalizaci minulý týden upozornil deník Blesk.

Komárek platil za experta na Organizaci spojených národů či UNESCO, podílel se na přípravách českého předsednictví Evropské unii. Jedním z jeho oblíbených míst byla Paříž. Zůstaly po něm dvě dospělé děti.

