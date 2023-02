Zemřela herečka Raquel Welchová. Bond Girl natočila desítky dobrodružných filmů a westernů

Po krátké nemoci v 82 letech zemřela americká filmová hvězda Raquel Welchová. Podle zahraničních agentur to ve středu oznámila její rodina. Za svoji kariéru natočila desítky dobrodružných filmů a westernů, například 100 pušek (1969) nebo Zvíře (1977) s Francouzem Jeanem-Paulem Belmondem. Poprvé zazářila ve filmu Milion let před Kristem (1966). Pro mnoho diváků byla Welchová jedním z idolů filmového plátna 60. a 70. let.

