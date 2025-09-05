Zemřela vévodkyně z Kentu. Nejstarší členka královské rodiny oceňovala vítězku Wimbledonu
Ve věku 92 let ve čtvrtek večer zemřela Katharine, vévodkyně z Kentu, manželka bratrance královny Alžběty II., po jejíž smrti se v roce 2022 stala nejstarší žijící členkou britské královské rodiny. Oznámil to v pátek Buckinghamský palác.
Agentura Reuters i britská média připomínají zejména její spojení s tenisovým Wimbledonem včetně známé scény na kurtu s Janou Novotnou po jejím prohraném finále z roku 1993.
„S hlubokým zármutkem Buckinghamský palác oznamuje, že zemřela Její královská Výsost vévodkyně z Kentu. Její královská Výsost zemřela včera večer pokojně v Kensingtonském paláci, obklopena svou rodinou,“ uvedla královská rodina na svém účtu na síti X.
Narodila se jako Katharine Worsleyová a členkou královské rodiny se stala v roce 1961, kdy se provdala za prince Edwarda, vévodu z Kentu.
Rest in peace "Mrs Kent" the Duchess of Kent. A beautiful woman inside and out. She broke convention, suffered terrible heartbreak in her life, spoke about mental health and when she left the Royal spotlight she did so with great dignity and purpose. pic.twitter.com/SAQ2IPVWo1— Marina (and Buster🐾)🐈🚣♀️ (@mpmeg) September 5, 2025
Seznámila se s ním o pět let dříve, když sloužil ve vojenských kasárnách v severní Anglii. Worsleyová byla více než po sto letech první ženou bez titulu, která se provdala do královské rodiny.
Vévodkyně z Kentu společně s manželem po řadu let předávala ceny finalistům ve Wimbledonu. S Janou Novotnou ji pojil emotivní zážitek. V roce 1993 obletěla a dojala svět scéna, jak jí česká tenistka pláče na rameni po ztraceném finálovém duelu se Steffi Grafovou.
Vévodkyně z Kentu jí tehdy předpověděla, že wimbledonský titul jednou dobude. Novotná to dokázala v roce 1998 a převzala z jejích rukou slavnou trofej. Po smrti Novotné v roce 2017 byla vévodkyně podle médií hluboce zarmoucena a prohlásila, že bez Novotné už Wimbledon nebude nikdy stejný.