Zemřela vévodkyně z Kentu. Nejstarší členka královské rodiny oceňovala vítězku Wimbledonu

Ve věku 92 let ve čtvrtek večer zemřela Katharine, vévodkyně z Kentu, manželka bratrance královny Alžběty II., po jejíž smrti se v roce 2022 stala nejstarší žijící členkou britské královské rodiny. Oznámil to v pátek Buckinghamský palác.

Londýn Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Katharine, vévodkyně z Kentu (vpravo), předává talíř pro vítězku ženské dvouhře na Wimbledonu z roku 1998 Janě Novotné

Katharine, vévodkyně z Kentu (vpravo), předává talíř pro vítězku ženské dvouhře na Wimbledonu z roku 1998 Janě Novotné | Foto: Dave Caulkin | Zdroj: Profimedia / ČTK / AP

Agentura Reuters i britská média připomínají zejména její spojení s tenisovým Wimbledonem včetně známé scény na kurtu s Janou Novotnou po jejím prohraném finále z roku 1993.

„S hlubokým zármutkem Buckinghamský palác oznamuje, že zemřela Její královská Výsost vévodkyně z Kentu. Její královská Výsost zemřela včera večer pokojně v Kensingtonském paláci, obklopena svou rodinou,“ uvedla královská rodina na svém účtu na síti X.

Narodila se jako Katharine Worsleyová a členkou královské rodiny se stala v roce 1961, kdy se provdala za prince Edwarda, vévodu z Kentu.

Seznámila se s ním o pět let dříve, když sloužil ve vojenských kasárnách v severní Anglii. Worsleyová byla více než po sto letech první ženou bez titulu, která se provdala do královské rodiny.

Vévodkyně z Kentu společně s manželem po řadu let předávala ceny finalistům ve Wimbledonu. S Janou Novotnou ji pojil emotivní zážitek. V roce 1993 obletěla a dojala svět scéna, jak jí česká tenistka pláče na rameni po ztraceném finálovém duelu se Steffi Grafovou.

Vévodkyně z Kentu jí tehdy předpověděla, že wimbledonský titul jednou dobude. Novotná to dokázala v roce 1998 a převzala z jejích rukou slavnou trofej. Po smrti Novotné v roce 2017 byla vévodkyně podle médií hluboce zarmoucena a prohlásila, že bez Novotné už Wimbledon nebude nikdy stejný.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme