Zemřela bývalá první dáma Jihoafrické republiky Winnie Mandelová. Bylo jí 81 let

„V pondělí v odpoledních hodinách odešla poklidně v rodinném kruhu a po boku těch, které měla ráda,“ cituje BBC rodinu. Mandelová zemřela po delší nemoci. Od začátku roku byla často v nemocnici.

Winnie byla Mandelovou manželkou 38 let, z toho 27 let ale strávil Mandela ve vězení za své politické aktivity v boji proti tehdejšímu režimu rasové segregace v JAR. Během toho, co se Nelson Mandela stal v roce 1994 prezidentem už žili odděleně dva roky. Rozvedli se v roce 1996.

Madikizelaová-Mandelová byla považována za kontroverzní osobnost. V roce 2003 byla odsouzena k pěti rokům odnětí svobody za zpronevěru 120 tisíc dolarů. Pověst Mandelové utrpěla již v roce 1991, kdy byla odsouzena k šesti letům odnětí svobody za podíl na únosu a vraždě 14letého chlapce. Nakonec však po odvolání vyvázla pouze s pokutou.

Legendární bojovník proti apartheidu a nositel Nobelovy ceny za mír Mandela zemřel v roce 2013 ve věku 95 let.