Žena odsouzená za prodej orgánů pět let unikala Interpolu. Teď ji dopadli polští celníci

Pětatřicetiletou ženu, která je identifikovaná jen jako Ksenia P., zadrželi polští pohraničníci během odbavování cestujících na železničním hraničním přechodu s Ukrajinou v Přemyšlu. Byla na seznamu nejhledanějších osob Interpolu, protože podle kazachstánských úřadů byla součástí mezinárodní zločinecké skupiny zabývající se obchodem s lidskými orgány.

Podle Marty Pentkowské, mluvčí prokuratury v Přemyšlu, žena v letech 2017 až 2019 ve středoasijských republikách, ale i v Thajsku či Arménii nelegálně získávala lidské ledviny, aby je prodala na černém trhu. Poškozených bylo v tomto případu 56 lidí.

Za to ji soud v Kazachstánu před několika lety poslal na 12 let do vězení, agentura Reuters doplňuje, Interpol ji ve spolupráci s policejními složkami po celém světě hledá od roku 2020.

Žena je v Polsku ve vazbě, kde čeká na rozhodnutí o vydání do Kazachstánu. Proč není ve vězení ve středoasijské zemi, není jasné.