Zfalšované pitvy i vyměněná těla. Polsko žádá vydání Rusů, kteří vyšetřovali pád letadla u Smolenska

Patnáct let po leteckém neštěstí u Smolensku, kde zemřel i tehdejší polský prezident, přichází úřady s novými informacemi. Polský státní zástupce nově žádá o vydání ruských vyšetřovatelů, kteří měli zflašovat zprávy z pitvy obětí. „Přestože zjištění vzbuzují legitimní obavy, kritici upozorňují, že nové vyšetřování bylo zpolitizováno a mezinárodní experti zůstávají obezřetní," líčí pro iROZHLAS.cz historička z Varšavské univerzity Karolina Wigura. Varšava 11:30 10. dubna 2025

K leteckému neštěstí poblíž vojenského letiště u ruského Smolensku došlo před patnácti lety, 10. dubna 2010. Na palubě vládního speciálu Tu-154M bylo 96 lidí včetně polského prezidenta Lecha Kaczyńského, jeho ženy Marie Kaczyńské a dalších členů politické, vojenské a duchovní elity. Nikdo z delegace mířící na 70. výročí Katyňského masakru nepřežil.

Jelikož k nehodě došlo na území Ruska, šetření se podle zajetých konvencí ujal ruský tým, který měl na starosti i pitvu obětí. Jejich výsledky však podle polského státního zástupce Krzysztofa Schwartze nebyly přesvědčivé. Chyběly důkazní fotografie, jinde zprávy nebyly kompletní a některé texty se opakovaly. Polsko proto požádalo o exhumaci těl.

„Ve více než šedesáti pitvách jsme našli závažné porušení toho, čemu říkáme kriminální vyšetřování,“ cituje polský server W Polityce státního zástupce Schwartze. „Není jasné, jestli k tomu došlo úmyslně, šlo o zanedbání nebo o nekompetenci. Jisté je, že tyto protokoly byly vytvořeny nekvalitně, některé dokonce stylem copy-paste,“ popisuje.

Osm obětí mělo být navíc i špatně identifikovaných nebo dokonce zaměněných.

Státní zástupce proto požádal Moskvu o spolupráci, aby mohl 43 lidi zodpovědných za pitvy vyslechnout, Rusko ale odmítlo. Schwartz proto na začátku dubna požádal o vydání mezinárodních zatykačů na zodpovědné osoby. „Musíme podniknout všechny kroky a získat vysvětlení od ruských expertů. Věříme, že ruská strana musí vysvětlit, proč došlo k porušení pravidel,“ doplnil Schwartz.

Historička a politoložka Karolina Wigura z Varšavské univerzity však pochybuje, že k tomu dojde. „Kvůli velmi napjatým vztahům mezi Polskem a Ruskem je velmi nepravděpodobné, že by k jejich vydání došlo,“ říká pro iROZHLAS.cz.

Pochyby o vyšetřování Ruska

Není to poprvé, co Polsko upozornilo na nesrovnalosti v ruském vyšetřování. S postupem ruských kolegů nebyli spokojení polští vyšetřovatelé už před 15 lety, kteří sice byli do procesu přizvání, neměli ale stejné postavení ani přístup k důkazům. „Přestože Polsko se mohlo zúčastnit, nemělo stejnou kontrolu nad procedurami nebo přístup ke všem důkazům, včetně trosek letadla a černých skříněk, které si Rusko ponechalo,“ líčí Wigura. Trosky letadla se do země nevrátily dodnes.

„Toto uspořádání vedlo k nespokojenosti v Polsku, hlavně když Rusko utajovalo nějaké důkazy a postupem času spolupráci omezovalo. Vedlo to k šíření dezinformací a lží,“ doplňuje, jaké dopady to mělo na společnost.

Další pochyby se objevily brzy poté, co Rusko v lednu 2011 zveřejnilo výsledky šetření. „Zpráva dávala plnou vinu na polskou stranu, citovala pochybení pilota, špatné počasí a údajný tlak od polských představitelů. Tehdejší polská vláda pod premiérem Donaldem Tuskem ji kritizovala pro jednostrannost a vydala vlastní zprávu, která také mluvila o chybě pilota, ale ukázal i na nedostatky na ruské straně, včetně špatného navigování kontrolory letového provozu,“ dodává Wigora.

Důležitá je obezřetnost

Polská historička upozorňuje, že ani nejnovější polské šetření nemusí ukazovat přesný pohled na událost, o které mluví jako o „jedné z nejvíc rozdělujících a nejvíc zpolitizovaných událostí veřejného života v Polsku od 2010.“

Snahy najít nové důkazy totiž má současná vládnoucí strana Občanská platforma a dříve i Právo i spravedlnost, jejímž předsedou je Jaroslaw Kaczyński, bratr zesnulého prezidenta, které to vzaly jako politický boj. Kromě Ruska se obviňují i samy navzájem.

„Přestože nejnovější zjištění vzbuzují legitimní obavy, kritici upozorňují, že nové vyšetřování bylo zpolitizováno a mezinárodní experti zůstávají obezřetní u vyvozování závěrů bez plné transparentnosti a přístupu k primárním důkazům,“ uvádí Wigura.