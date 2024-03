Zhruba 8500 lidí loni zemřelo při migraci, nejvíce za deset let. Více než polovina z nich utonula

Během loňského roku na migračních trasách po celém světě zemřelo nejméně 8565 lidí, což je nejvíce za deset let záznamů, uvedla ve středu Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Ve srovnání s rokem 2022 stoupl počet úmrtí o dvacet procent. Nejvíce lidí přišlo o život při snaze překonat Středozemní moře, uvedla IOM, která je součástí OSN. Ženeva 15:47 6. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 8565 lidí loni zemřelo při migraci, nejvíce za deset let (ilustrační foto) | Foto: Darrin Zammit Lupi | Zdroj: Reuters

Organizace údaje zveřejnila u příležitosti deseti let od založení projektu Missing Migrants (Pohřešovaní migranti), který tvoří seznamy lidí, kteří se pohřešují poté, co se snažili dostat do jiné země. IOM upozorňuje, že legální migrační trasy jsou stále poměrně málo početné, a tak tisíce lidí každý rok riskují své životy.

Mezi migranty, kteří loni přišli o život, jich více než polovina utonula. Devět procent jich zahynulo při dopravních nehodách a sedm procent úmrtí je spojených s násilnými činy, píše s odkazem na zprávu IOM agentura AFP.

„Tato děsivá čísla shromážděná v rámci projektu Missing Migrants jsou také připomínkou, že se musíme znovu zavázat k větší aktivitě, která dokáže zajistit bezpečnou migraci pro všechny, aby za deset let lidé nemuseli riskovat svůj život při hledání lepšího života,“ uvedl zástupce generálního ředitele IOM Ugochi Daniels.