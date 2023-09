Ztracený svět indických Židů: Zůstaly po nich jen opuštěné synagogy

Právě na Malabáru pak vzniklo i první doložené židovské osídlení na území Indie, které tam existovalo přes tisíc let. Dnes ale do známé synagogy ve městě Kóčínu, která byla centrem místní komunity, chodí daleko víc turistů než místních Židů.

Z kdysi prosperující komunity dnes zbývá posledních pár pamětníků. Zbytek odešel do Izraele a uličky kóčínského židovského města obsadily obchody se suvenýry.

Ještě na konci 40. let přitom na Malabáru žilo několik tisíc Židů, a to nejen v samotném Kóčínu, ale i v městečkách a vesnicích v jeho okolí. A právě jejich malé opuštěné synagogy zasazené do ospalého kéralského venkova si uchovaly charisma ztraceného světa.

A i když většina z místních lidí na dotazy ohledně synagogy jen krčila rameny nebo nás posílala někam nazdařbůh, nakonec jsme jich ten den objevili v okolních vesnicích hned několik.

Většina byla v podobně neutěšeném stavu: jako třeba synagoga ve městě Mála, jejíž dvorek sloužil jako parkoviště motorek a skladiště rohoží na sušení pepře.

Velké překvapení na nás ale čekalo ve vesnici Čennamangalam. Pečlivá a hlavně citlivá rekonstrukce památek není zrovna věc, na kterou by byl člověk v Indii zvyklý. Tady se to ale (za izraelské peníze) podařilo.

Průčelí citlivě a decentně zrekonstruované synagogy v Čennamangalam | Foto: Ondřej Himmer | Zdroj: Český rozhlas

Uvnitř navíc byla sice malá ale dobře připravená výstava, což je (nebo minimálně tehdy byla) v indických poměrech věc téměř nevídaná.

O složitém a velmi pestrém světě indických Židů na Malabáru jsme se ale tehdy stejně dozvěděli jen útržky a o tom, jaké osudy měly židovské komunity roztroušené v dalších částech Indie, vlastně vůbec nic.

Ani to, proč se největším nepřítelem Židů v Indii stali jiní Židé, ani to, jak je možné, že se najednou v 18. století může uprostřed Indie objevit židovská komunita, která sama o svém židovství neví.

Ani jak to bylo s „Rothschildy východu“, ani jakou roli hráli Židé v zakládání indického obchodu, finančnictví nebo třeba i Bollywoodu.

