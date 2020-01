V Izraeli začne Světové fórum o holokaustu. Jedním z témat by mohl být vzkříšený telegram z roku 1939

Rozruch by mohl na Světovém fóru o holokaustu vzbudit článek The Times of Israel, který monitoruje události z března 1939. Polští Židé v té době poslali telegram britskému premiérovi Nevillu Chamberlainovi, ve kterém ho žádali o pomoc s emigrací do Palestiny. Proč byl telegram adresovaný právě Chamberlainovi? V roce 1939 měla Palestinu ve správě Velká Británie.

Koncem roku 1938 došlo k dramatickému zhoršení židovského postavení v Evropě. Téhož roku 30. září Chamberlain spolu s francouzským premiérem Daladierem a italským diktátorem Mussolinim podepsal Mnichovskou dohodu s Adolfem Hitlerem. Ta Hitlerovi umožnila zabrat československé pohraničí.

Chamberlain naivně doufal, že jeho politika tzv. appeasementu (usmiřování) přinese „mír v naší době“, ale ve skutečnosti nastal opak. Nečinnost západních mocností povzbudila Hitlera k zahájení druhé světové války jen o pár měsíců později.

Po událostech Křišťálové noci (v listopadu 1938) při níž byly v nacistickém Německu, Rakousku a Sudetech vypáleny synagogy, židovské obchody i domy, se už nedalo o Hitlerových záměrech se Židy pochybovat.

Telegram s žádostí o ponechání otevřené palestinské oblasti pro možný únik polských Židů před nacisty ale zůstal bez povšimnutí. Neexistuje žádný důkaz, že by o tom Chamberlain nebo kdokoli v jeho kanceláři jednal, nebo dokonce telegram viděl.

V telegramu například stálo: „Je velice těžké vám psát, protože jsem si zcela jistý, že nemáte ani ponětí o tom, kdo já jsem. Nevím, co se stane, ale vím, že se odsud musíme dostat. Prosím, zkuste nám pomoci.“

Za řádnou odpověď na telegram lze považovat až Bílou knihu z května 1939 o nové britské politice v Palestině. Ta zaváděla kvóty pro židovské přistěhovalce. Tento dokument omezil imigraci na příštích pět let na pouhých 75 tisíc Židů.

Zveřejnění znění telegramu a komentář The Times of Israel ještě více zdůraznil důležitost světového fóra. Koná se kvůli téměř 3,5 milionu polských Židů a 2,5 milionu Židů ze zbytku Evropy, kteří zahynuli zcela tragicky a zbytečně.

Média označují fórum za největší diplomatickou událost v izraelské historii. Světové fórum o holokaustu se koná ve čtvrtek 23. ledna. Izraelský The Times of Israel informoval, že se na fóru setkají představitelé 45 zemí, mezi kterými nebude chybět americký viceprezident Mike Pence, ruský prezident Vladimir Putin, britský princ Charles, francouzský prezident Emmanuel Macron nebo český premiér Andrej Babiš.

Události se nezúčastní polský prezident Andrzej Duda. Na bojkotu akce ze strany Dudy se pravděpodobně podepsala účast Vladimíra Putina a také fakt, že Putin dostal prostor během akce promluvit, to Dudovi nabídnuto nebylo. Duda argumentoval, že Osvětim byla umístěna v okupovaném Polsku a Poláci byli po Židech lidé, kteří v táboře smrti nejvíce trpěli. Proto by měl dostat během fóra slovo.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve svém twitterovém příspěvku sdělil, že je rád, že při příležitosti 75. výročí osvobození vyhlazovacího tábora Auschwitz může přivítat světové lídry v Jeruzalémě. Zdůraznil, že je důležité si připomínat odkud jsme přišli a kam jsme se posunuli.

I welcome the leaders from around the world who are coming here, to Jerusalem, to mark with us 75 years since the liberation of the Auschwitz extermination camp.

It is important that they remember where we came from, and it is important that they see what we have achieved. pic.twitter.com/8kX9ubTejO