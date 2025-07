Židé trávili Arabům studny, to je pravda. A podporuje to antisemitské nálady, dodává Tureček

Židé v roce 1948 trávili Arabům studny, to můžeme dle blízkovýchodního experta Břetislava Turečka s jistotou říci. Analytik kyberúřadu Jakub Onderka tak měl v příspěvku na síti X pravdu. Mohl vyvolat antisemitské nálady, které se šíří Evropou? „Můžeme říct, že jakákoli kritika Izraele podporuje antisemitské nálady. Zločiny Ruska na Ukrajině také podporují protiruské vášně,“ říká vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity. Rozhovor Praha 16:15 15. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Břetislav Tureček | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Vinohradská 12

„Že Židé trávili studny, samozřejmě mýtus není. V roce 1948 sionistická teroristická organizace Hagana a následně IDF v rámci operace „Posílej svůj chléb“ do studen v arabských vesnicích v Palestině přidávaly bakterie, které způsobovaly břišní tyfus,“ napsal na síti X Jakub Onderka, analytik Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Víme tedy s jistotou, že Židé v roce 1948 trávili Arabům studny?

Existují o tom dokumenty. Přestože v Izraeli je pořád velká snaha tyto věci utajovat, tak z knih izraelských autorů a odborných článků víme, že existují archiválie, které to dokládají. A také máme výroky lidí, kteří se na tom dokonce sami podíleli, aktivně se angažovali v distribuci a používání bakterií při této kampani proti arabským ozbrojeným složkám a civilistům.

Takže v tomto ohledu jsou důkazy jasné. Musíme si uvědomit, že před třemi lety vyšel souhrnný článek, který všechny tyto jednotlivé střípky pospojoval, a nikdo věrohodnost těch archiválií a výroků, které tam zaznívají a na které se autoři – dva izraelští historici, univerzitní profesoři – odkazují, nezpochybňuje. Nikdo neříká: „Vy lžete, vy jste si to vymysleli.“

Mohl byste popsat, jakým způsobem Židé v roce 1948 trávili ty studny a proč to dělali?

Bylo to na jaře roku 1948 poté, co Valné shromáždění OSN rozhodlo, že Palestina bude rozdělena na arabský a židovský stát. V té době vypukla nová fáze občanské války mezi palestinskými Židy a palestinskými Araby.

Stále více se pak do toho začaly vkládat arabské síly ze zahraničí, třeba arabská legie. Šlo o to, kdo získá kolik území. Zatímco Arabové chtěli zmařit vznik židovského státu, tak Židé chtěli pro ten svůj stát co nejvíce získat.

Studny a vodní zdroje se obecně trávily s cílem znemožnit užívání oblastí a vesnic Araby. Kdyby tam přišla arabská armáda nebo arabské milice, tak aby se vojáci otrávili tyfem nebo jinými střevními chorobami, ve hře byla třeba i úplavice.

A ve studii se píše o otrávení akvaduktů pro mnohatisícové město Akko na severu země. Takže to bylo zamířené i na tamní civilní obyvatelstvo. Postižené tím byly desítky lidí, umíraly na tyfus.

Je zajímavé, že si Arabové v tu chvíli mysleli, že epidemie tyfu se tam rozmohla kvůli jejich nedostatečným sanitačním opatřením. Až dodatečně se ukázalo, že tyfus byl do jejich vodovodů nebo vodních zdrojů rozšířen uměle.

Operace: Posílej svůj chléb

Ta operace se měla jmenovat: Posílej svůj chléb. Pokud je to tam, proč se tomu tak říkalo?

Bylo to kódové označení pro tu operaci. Je to vysvětlené ve zmíněné studii profesorů Morrise a Kedara. Jde o odkaz na biblickou knihu Kazatel, verš 11: 1. „Pouštěj chléb svůj po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš.“

A ten způsob, jakým trávili studny?

Byly distribuovány buďto ampule s roztokem, s bakteriemi tyfu, anebo to mělo mít podobu prášku, který se dodával do vody. A potom se nádoby vhazovaly do studní.

Ve studii je zmíněn případ Asiho Dajana, což byl syn pozdějšího izraelského generála a ministra obrany Mošeho Dajana. Asi Dajan sám od sebe vzpomínal v roce 2012 v jednom filmu: „Byl jsem doma. Táta se vrátil z fronty domů a přinesl ampule nebo zkumavky s bakteriemi tyfu. Jedna se rozlila a já jsem z toho onemocněl.“

I to je třeba možné brát za jasnou indicii, že se to dělo. Proč by si toto Izraelec vymýšlel o svém otci, když by to měla být antisemitská pomluva, jak byl pan Onderka nařčen?

Byly tyto akce účinné? Existují odhady, kolik lidí kvůli této taktice zemřelo?

Těžko se to dá vypočítat, těžko prokážete, že tento člověk onemocněl kvůli tyfu, který do studny hodili Izraelci. V té době byla obecně epidemická situace hodně špatná. Nicméně zrovna třeba v tom Akku je vidět jasný nárůst zrovna v době, kdy se to odehrávalo.

A pak je tam ještě jeden důležitý aspekt, a to je psychologický, což tajné izraelské archiválie také zmiňují. V Akku, ale i jinde byla velmi špatná morálka. Arabské oblasti byly obléhané, byly dobývané židovskými jednotkami a za této morálně velmi nízké úrovně se ještě začala šířit nemoc. Takže dopad byl i psychologický. Přispělo to k tomu, že z některých oblastí začali Arabové ještě rychleji prchat.

Když Židé používali tuto taktiku, byla ze strany Arabů nějaká protiakce?

V té době nevěděli, že to má takto široké uplatnění. Bylo to superutajované. Izraelci věděli, že je to problematické. Věděli, že už v té době to bylo v rozporu s mezinárodním právem.

Ještě v souvislosti s případem Jakuba Onderky. Už v roce 1948, po vzniku Izraele se podařilo Egypťanům v Gaze chytit přímo příčinu dva Izraelce, jak zrovna míchají ten roztok a chtějí kontaminovat studnu. Egypťané je chytli, pak je vyslýchali a pak je popravili. Ale ještě, než se to stalo, tak v Radě bezpečnosti OSN tehdy syrský diplomat řekl, že Izraelci používají tyto bakterie, tráví Arabům studny, víme to od Egypťanů.

Načež se přihlásil o slovo Abba Eban, zástupce vznikajícího Izraele, a řekl: „Co tady šíříte středověké antisemitské lži a pomluvy.“ Už tehdy to tedy Arabové věděli, dostalo se to dokonce na půdu OSN a už tehdy ta reakce byla: „Vy šíříte antisemitské lži“. Stejně jako teď z úst Petra Papouška, předsedy Federace židovských obcí.

Petr Papoušek varoval, že podobné zkazky jako ohledně otrávených studen vyvolaly v minulosti pogromy. A v Evropě můžeme v posledních letech sledovat antisemitské nálady. Nemohou být výroky Jakuba Onderky v tomto kontextu problematické?

Řešilo se především, jestli má, nebo nemá pravdu, jestli Židé trávili studně nebo netrávili.

Ano, to jsme si řekli, že má pravdu. A teď ten výrok jako takový.

Můžeme říct, že jakákoliv kritika Izraele podporuje antisemitské nálady. Někdo může říct: „Ukazujete zmrzačené děti v Gaze, podporujete antisemitské nálady na Západě.“ Určitě, bohužel to jde ruku v ruce.

Zločiny Ruska na Ukrajině také podporují nejen odsuzování Ruska v přijatelné úrovni zavádění sankcí, ale i protiruské vášně a nenávist. A počínání Izraele také vyvolává legitimní odpor a kritiku, ale může vyvolávat i antisemitismus. O tom nemůže být sporu.

Museli bychom říct: „Nesmí se kritizovat Izrael, protože by to mohlo vyvolat antisemitismus“. Ale bavíme-li se o meritu věci, o tom, jestli Izrael páchá zločiny v Gaze, nebo jestli v roce 1948 používal bakteriologické zbraně, tak to se prostě dělo.

Osobní názory vs. práce

Ještě jsem se chtěla zeptat, Jakub Onderka je analytikem NÚKIB. Je podle vás v pořádku, aby něco takového veřejně publikoval? Přísluší mu to v jeho postavení?

Podívejte se, já pana Onderku neznám, nikdy jsem ho neviděl. V té otázce implikujete, že kdo dělá pro stát, tak musí držet basu s vládou. A s tím já třeba nesouhlasím. Mohl bych se vás zeptat, kde tohle končí? Pracujete pro Český rozhlas, takže musíte podporovat českou vládu? Anebo si smíte myslet něco kritického o Izraeli a o české zahraniční politice?

Myslet si něco a psát to veřejně na sociální síť X jsou dvě rozdílné věci, navíc při práci pro NÚKIB.

Ale kde je ta hranice? Vnímá se tak, že je potřeba rozdělovat jeho veřejné vystupování v rámci té instituce, v rámci jeho práce. A druhá věc je jeho soukromý život. A jestliže připouštíme lidem právo soukromě podporovat Izrael a vykřikovat, že se Gaza smí do základů vyhladit, a nikdo je za to nevyhazuje z práce, tak proč někdo nemůže poukázat na izraelské zločiny z roku 1948. V tomhle problém nevidím.

Přestože je jeho zaměstnavatelem NÚKIB.

Teď říkám svůj laický názor. Myslím, že to není problém NÚKIBu. Problém by byl, kdyby své osobní postoje zanášel do své práce. A to už by byl problém jeho zaměstnavatele.

A nebylo z jeho strany chybou psát něco takového na sociální síť, která má 280 znaků? Protože třeba ta vaše polemika je poměrně obsáhlá.

Ano, to je problém sociálních sítí, proto já sám na ně vůbec nepřispívám. Mimo jiné z tohohle důvodu. Ale zároveň se zeptám, když někdo napíše: „Putin je zločinec“, také budete říkat: „Nestálo by to za obsáhlejší analýzu, jak to, že vám na to stačí 280 znaků. Tam by to někomu nevadilo.

Myslím, že je potřeba to posuzovat férově. Když má někdo protipalestinský výkřik. Když někdo napíše na X: „Hamás jsou zrůdná zvířata“, nikomu to nevadí, že je to zjednodušené, nikdo nepotřebuje důkazy. Tady on ty důkazy poté doložil, asi nepředpokládal, že z toho vznikne takováto kauza.

Jaká je k této věci, k trávení studní, nálada v izraelské společnosti? Snaží se to nějakým způsobem ignorovat, skrývat, nebo naopak v izraelském tisku podobné věci vycházejí?

V izraelském tisku tyto věci vycházejí, o tom není sporu. Ale v Izraeli platí vojenská cenzura a je tam snaha tyto historické záležitosti vytěsňovat. A v poslední době restrikce přibývají. Je snaha zpětně utajovat historické záležitosti.

Oficiálně se to vykládá, že jde o obranu státu, obranu státních zájmů, ale v praxi je zjevné, že pokud někdo zveřejní, že byly tráveny vodovody v roce 1948, tak to asi nemá úplně dopad na dnešní bezpečnost Izraele, spíš to má dopad na jeho image.

Takže je pořád snaha tyto věci utajovat, tutlat a uzavírat je v archivech. Jsou tam statisíce archiválií z roku 1948, kdy docházelo k děsivým věcem jak ze strany Židů, tak ze strany Arabů.

Ale zároveň jsou v Izraeli takzvaní noví historikové, což je generace historiků, kteří se v posledním čtvrt století nebojí objevovat tyto kostlivce ve skříni a odkrývat, že vznik Izraele vůbec nebyl tak idylická věc, jak je to snaha prezentovat, že se tam děly i tyto často velice hrozivé věci.

Tito historici navzdory restrikcím tyto věci odkrývají. Snaží se mluvit s pamětníky, nahrávat jejich výpovědi a pak to publikují, když to nejde v Izraeli, tak v zahraničí, což byl případ již zmíněné studie, která vyšla ve Velké Británii v renomovaném časopise Middle Eastern Studies.

Izraelští archiváři, historikové a novináři se snaží proti vojenské cenzuře bojovat. Říkají: „Nelze cenzurovat historii k dnešním politickým cílům.“

Je to ale temné období, protože Izrael má hesla, že má nejmorálnější armádu na světě, což se dnes a denně používá, tak toto jsou informace, které tuhle nálepku trošku poškozují.