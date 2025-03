‚Žijeme ve stresu, stále hrozí deportace.‘ Kubánská komunita na Floridě se obává Trumpových opatření

Floridské město Miami se stalo novým domovem pro více než dva miliony uprchlíků z komunistické Kuby. Starousedlíci i nově příchozí míří hlavně do čtvrti Nueva Havana, kde se v obchůdcích, dílnách a restauracích mluví skoro výhradně španělsky.

Dnes už skoro historickou restaurací, kam vždy mířily první kroky kubánských imigrantů, je Palacio de los jugos, kde jsem oslovil elektrikáře Pabla.

Přistěhovalci z Jižní a Střední Ameriky jsou podle Pabla pozitivním přínosem pro hospodářství Spojených států. Samozřejmě jsou s imigrací spojené dobré i špatné věci a v tak velké zemi je to při velkém počtu příchozích podle něj víc vidět.

Jsou tu podle Pabla přistěhovalci slušní a také ti horší. Ne všichni jsou ale kriminálnici, zdůrazňuje. Jsou to lidé pracovití, a proto podle Pabla převažují pozitivní stránky migrace. Antiimigračních opatření Trumpovy vlády se nebojí. On sám už má povolení k trvalému pobytu.

„Záleží na tom, jak se to bude dál vyvíjet. Jsme teprve ve třetím měsíci vlády nového prezidenta. Musíme vyčkat, co se bude dít dál. Když to bude špatné, tak to i špatně skončí. Ale myslím, že tady se všechno zlepší,“ věří Pablo.

Podle Rafaela Piňery, který na Floridě žije už šest let, nový prezident přehlíží fakt, že přistěhovalci v jeho zemi znamenají značný přínos jako kvalifikovaná pracovní síla.

Rafael sice nemá takzvanou zelenou kartu, tedy povolení k trvalému pobytu, jako elektrikář Pablo, ale má status obyvatele s dočasnou ochranou a také má v pořádku americké doklady. Chtěl by se stát trvalým rezidentem ve Spojených státech, ale cítí, že Trumpova vláda neměří všem migrantům stejným metrem.

„Nebere v úvahu, jak se každý žadatel chová. Všichni, kdo se chováme slušně, máme předpoklady k získání povolení,“ myslí si Rafael.

‚Měl by existovat filtr‘

„Jsou lidé dobří a lidé špatní. Měl by existovat nějaký filtr, nějaký výběr mezi těmi, kdo se chovají podle pravidel, a těmi, kdo mají odejít,“ dodává Rafael.

Trumpova vláda ale režim dočasné ochrany pro migranty ruší a hrozí jim tak násilná deportace, pokud sami území Spojených států do 30 dnů neopustí. Rafael to možná udělá.

„Vážně zvažuji, že odsud raději odejdu. Bude to lepší než setrvávat v téhle nejistotě. Jestli to tady bude čím dál těžší, raději se vrátím do své země. Na Kubu,“ uzavřel.

Floridské město Miami se stalo novým domovem pro více než dva miliony uprchlíků z komunistické Kuby | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Strach z každé uniformy

Na jiném místě Miami hledá práci v nehtovém studiu čerstvá imigrantka Ali z Kuby. Ačkoli se představila plným jménem, její přímení kvůli bezpečnosti nezveřejníme.

Ali je lesní inženýrka. Na Kubě studovala na univerzitě, ale z chudoby ostrovního komunistického režimu se vydala hledat lepší perspektivu do Spojených států.

Na Floridě vezme podle svých slov jakoukoli práci, kterou si vydělá peníze, protože vyřízení dokumentů, které přistěhovalci potřebují ke zlegalizování pobytu a také právní služby něco stojí.

Z opatření přijatých prezidentem Trumpem, tedy například zrušení institutu dočasné ochrany pro příchozí z Kuby, Haiti nebo Venezuely, má Ali strach.

„Žijeme hodně ve stresu. Přijatá opatření ještě zvyšují tlak na lidi, kteří sem přišli a nestihli si ještě vyřídit potřebné dokumenty. Stále je tu nebezpečí deportace,“ vysvětluje.

Problém podle Ali je, že ačkoli by nejraději neopouštěla relativní bezpečí kubánské čtvrti v Miami, musí chodit na úřady kvůli vyřizování dokladů. Z každé uniformy nebo policejního auta má strach, že ji zastaví, budou chtít povolení k pobytu a pak ji zavřou a deportují.

Starousedlíci i nově příchozí míří z Kuby hlavně do čtvrti Nueva Havana, kde se v obchůdcích, dílnách a restauracích mluví skoro výhradně španělsky | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas