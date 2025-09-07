Zima na Ukrajině může být letos mrazivá. Rusko má dost raket na ničení infrastruktury, popisuje diplomat
Ještě před pár týdny panovala naděje na oživení diplomatického procesu týkajícího se války na Ukrajině. Ta ale pohasla s dalšími velkými útoky proti civilní infrastruktuře ze strany Ruska, píše americký diplomat Brett McGurk v úterní analýze pro zpravodajský server americké stanice CNN.
Americký prezident Donald Trump zřejmě doufal, že jeho ostře sledovaný summit na Aljašce bude mít pokračování. Například v setkání mezi šéfem Kremlu Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Putin má ale zřejmě jiné plány, píše McGurk ve své analýze pro CNN.
Pokus postavit Ukrajince před volbu, jestli se vzdát svých území, nebo umrznout, není nový. Putin se o to pokoušel i v uplynulých letech. Nepovedlo se mu to částečně i díky globálnímu úsilí vedenému Spojenými státy, které se zasadily o to, aby došlo k propojení ukrajinské energetické sítě s tou evropskou, a tak i k přerušení závislosti Kyjeva na Rusku.
Připojení Ukrajiny k rozvodné síti Evropské unie bylo dokončeno jen několik hodin před tím, než Rusko 24. února 2022 vypálilo první salvy raket na ukrajinská města, upozorňuje McGurk. A připomíná svou vlastní úlohu. Jako tehdejší zaměstnanec Bílého domu se účastnil procesu zajištění energetických zdrojů od partnerů na Blízkém východě.
Intenzivní globální úsilí v kombinaci s relativně mírnými zimami v letech 2022 a 2023 pomohlo Ukrajině přečkat obě zimy bez úhony. Letos by to ale mohlo být jiné, varuje diplomat.
Meteorologické modely předpovídají historicky mrazivý leden a únor. Rusko navíc během letošního roku za podpory Íránu výrazně zvýšilo své zásoby dronů a raket. A konečně, neexistují žádné bezprostřední známky toho, že by Washington vyvinul stejné úsilí jako v předchozích letech.
Ruské útoky za Trumpa
Vzhledem k tomu, že Trumpovy diplomatické snahy nepřinesly své ovoce, měli bychom doufat, že Bílý dům aktuálně upravuje svůj kurz a připravuje se udělat vše, co je v jeho silách, aby posílil programy vedené Evropou, píše McGurk.
Trump opakovaně prohlašoval, že Rusko by za jeho vlády nikdy na Ukrajinu nevtrhlo. To lze sice stěží vyvrátit, každopádně v průběhu roku, kdy se Trump vrátil do Bílého domu, Putin válku výrazně eskaloval.
Léto poznamenaly dosud největší útoky. Masivní nálety ruských dronů mají přitom za cíl zasáhnout civilní energetickou infrastrukturu. Ukrajinské ministerstvo energetiky zaznamenalo jen letos téměř 3000 takových akcí.
Ukrajinci reagují tím, že cílí na ruskou infrastrukturu pro rafinování ropy a vývoz energie. Ukrajinské útoky jsou sebeobranné, zatímco ty ruské mají demoralizovat civilní obyvatelstvo, zdůrazňuje McGurk.
A dodává, že zatímco Ukrajina Trumpovy výzvy k příměří dlouhodobě přijímá, Rusko je naopak eskalací vojenských útoků znevažuje.
Trumpovy mírové summity – nejprve s Putinem, a poté i se Zelenským a evropskými lídry – přinesly přinejmenším vyjasnění ruských územních požadavků. Ty ovšem Ukrajina nemůže a ani by neměla akceptovat, myslí si diplomat.
Postoupení jejího obranného pásu území by totiž válku neukončilo, ale vytvořilo by podmínky pro další konflikt. Přesto bude podle něj diskuse o výměně některých území nevyhnutelná.
Aby k tomu ale vůbec mohlo dojít, Ukrajina potřebuje od Spojených států a západních spojenců jistotu v podobě bezpečnostních záruk. Také o nich Trumpova administrativa poprvé vážně hovořila na zmíněných summitech.
Putin nemá vůli skončit
Po jednání na Aljašce je ale nad slunce jasné, že Putin nemá v úmyslu válku v nejbližší době ukončit. Naopak je odhodlán využít zimu ve svůj prospěch a případné plody summitů nedozrají před jarem. Proto je důležité, aby se strategie Bílého domu přizpůsobila nové realitě, apeluje autor analýzy.
Aby diplomacie s Moskvou byla úspěšná, Spojené státy musí ukázat, že pokračování války představuje pro Rusko stále vyšší náklady. A to znamená pokračující vojenskou podporu Ukrajině prostřednictvím spojenců z NATO, kterou Trump slíbil letos v létě, stejně jako sankce ze strany USA, které prezident rovněž slíbil, ale nikdy plně nerealizoval.
Bílý dům by také mohl dát konečně zelenou Senátu k přijetí zákona o sankcích proti Rusku, který má v jinak polarizovaném Kapitolu širokou oboustrannou podporu. Tento zákon má povolit masivní sankce proti ruskému finančnímu systému i odběratelům ruských energetických produktů, uzavírá diplomat Brett McGurk v analýze pro CNN.
