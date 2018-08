Mnangagwa se stal novým prezidentem Zimbabwe, vyzval ke sjednocení lidu

75letý Mnangagwa přísahu složil na národním sportovním stadionu v Harare a ihned poté si vysloužil jásot přítomných, uvedla AP. Ceremonii na stadionu sledovaly tisíce Zimbwabwanů a rovněž někteří zahraniční vůdce jako například jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa či Paul Kagame z Rwandy.

Na mítinku hlavy Zimbabwe vybuchla nálož. Mnangagwa vyvázl nezraněn, zlobí se na ‚zbabělce‘ Číst článek

„Vyzývám nás k tomu, abychom společně pracovali na rozvoji naší vlasti. To, co nás spojuje, je silnější, než co by nás mohlo rozdělit,“ řekl Mnangagwa ve své inaugurační řeči.

Potvrdil rovněž své předvolební sliby, ve kterých hovořil o oživení těžce poničené zimbabwské ekonomiky. Opětovně pak vyzval k nezávislému vyšetření „politováníhodného a nepřijatelného“ zásahu armády po volbách, při kterém zemřelo šest lidí. „Nyní je na čase, abychom byli jako národ jednotní a rozvíjeli naši ekonomiku,“ uzavřel.

Mnangagwa zvítězil v prezidentských volbách a parlamentní volby, které se konaly ve stejný den, vyhrála Mnangagwova strana Africký národní svaz Zimbabwe – Vlastenecká fronta (ZANU-PF). Vítěz voleb získal od voličů 2,46 milionu hlasů (50,8 procenta), zatímco pro Chamisu podle komise hlasovalo 2,15 milionu voličů (44,3 procenta).

Šlo o první volby v Zimbabwe po loňském sesazení Roberta Mugabeho, který zemi vládl od konce roku 1987. Mugabe odstoupil na nátlak armády a znovu už nekandidoval. Ve vedení země ho přechodně do prezidentských voleb nahradil Mnangagwa, který zemi slíbil demokracii. I ze zahraničí ale zaznívají obavy, zda tento slib dodrží.

Mnangagwa byl za Mugabeho vlády od prosince 2014 do loňského listopadu prvním viceprezidentem. Už od 90. let zastával různé ministerské funkce, nejdéle byl ministrem spravedlnosti a několik let ministrem obrany.