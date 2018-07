V Zimbabwe přišly hlasovat tři čtvrtiny voličů, výsledky budou nejdřív v pátek

Zájem o volby v Zimbabwe byl obrovský. Největší šance stát se prezidentem má Emmerson Mnangagwa z vládní strany Africký národní svaz Zimbabwe - Vlastenecká fronta, nebo opoziční vůdce Nelson Chamisa z Hnutí pro demokratickou změnu | Foto: Siphiwe Sibeko | Zdroj: Reuters



Další fotografie (6) Hlasy jste odevzdali, na výsledky voleb si počkejte pár dnů. Takový je vzkaz zimbabwské volební komise po pondělním hlasování o novém prezidentovi a složení parlamentu. Jak volby dopadly, se mají Zimbabwané dozvědět nejdříve v pátek. Uvidí se, jestli bude v zemi dál vládnout Zimbabwská národní unie, která zemi přivedla téměř na mizinu, nebo dostane šanci prezidentský kandidát Hnutí za demokratickou změnu. Od zpravodaje z místa Harare 5:25 31. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Volby byly sice klidné, ale na některých místech se neobešly bez zádrhelů a excesů. Nespokojený dav na dvoře školy svatého Petra v chudinské čtvrti Harare zvané Mbare reptal a nakonec pískal.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Volby v Zimbabwe: hlasovat přišly tři čtvrtiny voličů, výsledky budou nejdřív v pátek. Na místě natáčel Pavel Novák

Lidé čekali na hlasování i čtyři hodiny. Někteří to vzdali a odešli. Účetní Walter vytrval a po třech hodinách svůj hlas odevzdal.

„Posledních 18 let nebylo pro nás Zimbabwany dobrých. Nebyla žádná práce, banky neměly peníze. Jednu dobu nebyly ani potraviny a velmi těžko se sháněly ty úplně základní věci pro život. Bylo to strašné,“ přibližuje zpravodajovi Českého rozhlasu, který je přímo v zimbawské metropoli Harare.

„Proto očekáváme, že se věci změní. Že bude víc práce, že se zase otevřou průmyslové podniky, že zlevní základní spotřební zboží. A také se těšíme na skutečnou vládu, která zatočí s korupcí,“ doplňuje.

Fronty předvolebními místnostmi v Zimbabwe. Někreří stojí/sedí ve frontě od 4 ráno. Harare. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/SEN6wXvmgS — Pavel Novák (@Albena937) 30. července 2018

Fatima přišla volit se synem Mohamadem zahalená až po otvory na oči. Stejně jako ostatní obyvatelé Zimbabwe měla ale i tato muslimská žena jasno, co země, ve které žije, potřebuje. Restart hospodářství a příležitost pro všechny. Tu ale všichni nedostali ani při volbách.

Taxikáře Gudy jsem se několikrát za den ptal, jestli už byl volit. Sliboval, že půjde odpoledne, až nebudou tak velké fronty na hlasování. Večer byl nakonec zklamaný, hlasovat ho nenechali.

„Šel jsem do hlasovací místnosti, kam patřím, ale tam mě nemohli v seznamu najít. Nevím, jak se to mohlo stát. Jsem strašně zklamaný, protože jsem měl rozhodnout o mé budoucnosti, teď o ní budou rozhodovat jiní. Nejde mi do hlavy, jak to, že mě tam neměli zapsaného,“ zlobí se taxikář.

Kdo bude novým zimbabwským prezidentem? 74letý muž č.2 Mugabeho diktatury E.Mnangagwa nebo 40letý právník exministr informatiky N.Chamisa? Zimbabwané hlasují dnes. Výsledky voleb koncem týdne. @iROZHLAScz pic.twitter.com/B3fXVUDEEh — Pavel Novák (@Albena937) 30. července 2018

Voličů, kteří nemohli svůj hlas odevzdat, bylo podle místních volebních pozorovatelů víc. Zaznamenali i případy, kdy šli vesničané volit pod dozorem náčelníka obce nebo místního policisty. To aby do urny hodili ten správný lístek.

Největší šanci stát se prezidentem Zimbabwe mají úřadující hlava státu Emmerson Mnangagwa z vládní strany Africký národní svaz Zimbabwe - Vlastenecká fronta, nebo opoziční vůdce Nelson Chamisa z Hnutí pro demokratickou změnu.

Zimbabwané hlasují v historických volbách, po kterých do čela země nastoupí po 30 letech někdo jiný než autokratický prezident Robert Mugabe.

Účast ve volbách dosáhla v Zimbabwe 75%, oznámila hlavní volební komise ZEC. Výsledky budou v pátek. Varovala před trestními následky zveřejňování odhadů dřív. ⁦@iROZHLAScz⁩ pic.twitter.com/ctYwMoEsZk — Pavel Novák (@Albena937) 30. července 2018