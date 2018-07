Zimbabwe má obrovský potenciál, je před volbami přesvědčený tamní farmář

V Zimbabwe, zemi na jihu Afriky zničené skoro 40letou diktaturou, se možná blýská na lepší časy. Po loňském sesazení prezidenta Roberta Mugabeho, který zemi dovedl na pokraj bankrotu, v pondělí Zimbabwané volí novou hlavu státu a parlament. Hlasovat budou i bílí farmáři, kterým před 18 lety Mugabe vzal většinu půdy. Statisíce jich emigrovaly, zůstali jen někteří. Tady je příběh jednoho z nich. Od zpravodaje z místa Guromonzi (Zimbabwe) 8:34 30. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farmář v Zimbabwe Anthony Retzlaff | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Na farmě Lonely Park ve vesnici Guromonzi je právě čas dojení. Pracovníci farmy postupně k odsávacím strojům naženou všech 340 dojnic. Denně na této farmě nadojí přes 6500 litrů mléka. To se pak objeví v lahvích a kanystrech třeba v supermarketech v zimbabwské metropoli Harare.

Otec Anthonyho Retzlaffa, majitele farmy, přišel z Tanzánie. Jeho dědeček se přistěhoval do Afriky z Německa. Na farmě chová včetně jalovic a telat 620 kusů dobytka.

Farma pana Anthonyho mívala tisíc hektarů, ale Mugabeho pozemková reforma v roce 2000 ji zmenšila na 400. Zbytek si rozdělili drobní zemědělci, kteří ale po několika letech nedokázali pole obdělávat. Anthonyho otec se ale rozhodl vydržet a neodešel do ciziny jako statisíce jiných bílých majitelů farem.

„Určitě nejtěžší to bylo v roce 2000. Pak to bylo krušné i o osm let později, když Mugabe prohrál referendum o ústavě a začal se mstít. V životě jsou zkrátka těžké i krásné okamžiky. Ale přijít o dvě třetiny farmy to bylo opravdu těžké. Museli jsme zredukovat stádo, protože jsme neměli dost půdy, abychom je nakrmili. Nějak jsme ale přežili,“ popisuje pro Radiožurnál.

Farma Anthonyho Retzlaffa v Zimbabwe | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Zimbabwe má podle pana Anthonyho obrovský potenciál. V zemědělství má velké možnosti, v důlním průmyslu i ve výrobě taky. Z toho, že nedokáže své možnosti využít a je to chudá a do chaosu ponořená země, viní pan Anthony politiky a hlavně korupci.

Výhodou Zimbabwe totiž je, že sice leží v tropech, ale v nadmořské výšce asi jako Krušné hory a je tu tedy mírnější podnebí. Střídání období sucha a období dešťů umožňuje pěstovat širokou škálu plodin. Navíc jsou Zimbabwané vzdělaní. Mohli by tedy teď využít svou příležitost. Zvláště mladí jsou podle něj znechucení a těší se na změnu.

Pan Anthony věří slibům dnes vládnoucí strany Zimbabské národní unie. Té, kterou vedl diktátor Mugabe a která farmáře okradla o majetek. Její prezidentský kandidát Emmerson Mnangagwa slibuje, že nebude vládnout jako Mugabe a v zemi bude líp. Je potřeba mu tedy dát šanci, myslí si Anthony Ratzlaff. Jeden z bílých farmářů, kteří se i přes veškeré represe rozhodli ze Zimbabwe neodejít.

Prezidentské a parlamentní volby v Zimbabwe, první svibidné po 38 letech přímo z Harare. Nejen 30.7. na @CRoPlus a @Radiozurnal1 pic.twitter.com/dATmoCDXxT — Pavel Novák (@Albena937) 28. července 2018