Zimbabwská armáda obsadila státní televizi, v hlavním městě se střílí. Nejde o puč, tvrdí vojáci

Z místa zatím přicházejí jen útržkovité zprávy. Svědci vypověděli, že už večer spatřili vojáky a těžkou techniku, která směřovala do Harare a obsadila pozice na silnicích na okraji Harare. Metropolí také otřásly nejméně tři exploze.

Podle informací agentury AFP byla kolem třetí hodiny ráno středoevropského času slyšet střelba u soukromé rezidence prezidenta Mugabeho. Reportér BBC popsal, že střelba byla intenzivní a nejspíš šlo i o těžké zbraně. Vojáci také uzavřeli cesty k vládním budovám i k parlamentu.

Armáda tvrdí, že nejde o pokus převzít moc v zemi. Ve vysílání obsazené televize uvedla, že jsou prezident i jeho rodina v bezpečí a že vojenská akce má za cíl vypořádat se se zločinci z prezidentova okolí, kteří mají na svědomí sociální a ekonomické problémy Zimbabwe. Hned po dokončení operace se situace údajně vrátí do normálu. Zatím se ví o jednom vládním členovi zadrženým armádou - je ním ministr financí Ignatius Chombo, který patří k Mugabeho podporovatelům.

Agentura AFP na mapě ukazuje, kde se ve středu ráno nacházela vojenská technika a bylo slyšet střelbu.

@AFP graphic on developing story in Zimbabwe. Military vehicles have blocked roads outside the parliament in Harare pic.twitter.com/MbeWerkL83

Vojenský mluvčí v projevu sděloval instrukce jednotlivým vrstvám společnosti od politiků, přes běžné obyvatele a mládež až po příslušníky bezpečnostních složek, vojenské veterány a příslušníky ozbrojených sil. Všichni vojáci, kteří jsou aktuálně mimo službu na propustce, jsou s okamžitou platností povolaní zpátky do kasáren. Agentura Reuters i proto píše, že zimbabwská armáda v zemi převzala moc. Zprávy o násilnostech ale ze Zimbabwe zatím nepřichází.

Ve středu dopoledne nebylo jasné, kde se nachází prezident Mugabe. Z okolí jeho rezidence byla slyšet střelba. Mluvčí armády generál Moyo ale v televizním přenosu tvrdil, že je prezident v pořádku. „Jeho excelence prezident Mugabe s rodinou jsou v bezpečí a garantujeme, že je ochráníme. Cílíme pouze na zločince kolem něj, kteří svým jednáním způsobili sociální a ekonomickou krizi. Chceme pro ně spravedlivý trest.“

V ulicích bylo ve středu vidět armádní vozidla a spoustu vojáků, hlavně v centru města kde se nacházejí vládní instituce. Zimbabwská armáda požádala veřejnost, aby pohyb venku omezila. V televizním projevu přes obsazenou veřejnoprávní stanici ZBC ale vyzvala, aby lidé, kteří pracují v oblastech klíčových pro chod města, do práce vyrazili. Z fotografií z ulic města byly ve středu ráno patrné také dlouhé fronty před bankami a bankomaty, jak se lidé v obavách z dalšího vývoje snažili vybrat své úspory.

Situace v zemi se vyhrotila začátkem minulého týdne, kdy třiadevadesátiletý prezident Mugabe odvolal viceprezidenta Mnangagwu. O tom se mluvilo jako o nejpravděpodobnějším nástupci prezidenta a novém šéfovi vládnoucí strany Africký národní svaz Zimbabwe - Vlastenecká fronta.

#Zimbabwe Military now in charge, say they are targeting criminals around Mugabe but Mugabe and family are safe. pic.twitter.com/bbuXxRkUB5