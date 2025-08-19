ŽIVĚ: ‚Nejsložitější bude jednání o bezpečnostních zárukách‘. Poslouchejte speciál k jednání o Ukrajině
Jednání o možném konci války na Ukrajině pokračuje intenzivně, byť bez záruky jasného výsledku. Nejprve se sešli americký prezident Donald Trump a šéf Kremlu Vladimir Putin. Následovaly rozhovory Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a lídry několika zemí EU a NATO. Jaké jsou další vyhlídky jednání? Poslouchejte speciální vysílání Radiožurnálu s experty a zpravodaji Českého rozhlasu.
Ruský prezident Vladimir Putin v pátek na Aljašce připustil ochotu jednat přímo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Potvrdil to opět v pondělí v telefonátu s americkým protějškem Donaldem Trumpem, který v té době hostil skupinu evropských lídrů.
V Bílém domě v pondělí nebyly při jednáních s EU a NATO na stole žádné případné územní ústupky Ukrajiny. To bude podle zúčastněných téma pro dvoustranné jednání Ukrajina-Rusko s účastí USA.
Tématem tohoto týdne, před možným summitem Putin-Zelenskyj na konci srpna, by měly být bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, ať už silové v podobě evropských či amerických vojáků na Ukrajině, nebo jiné.
Jednání o podobě bezpečnostních záruk bude nicméně v dalších týdnech tím patrně nejsložitějším aspektem dalších vyjednávání, míní politický geograf Jan Kofroň z Institutu politických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
„Rusové dávají jasně najevo, že je pro ně vysloveně červenu linií, pokud by na Ukrajině měly být síly NATO, včetně sil jednotlivých zemí. Teď je otázka, jestli se podaří Rusy podaří přesvědčit,“ říká Kofroň.
Trump, který se vnímá jako mírotvůrce, řekl, že usiluje o trvalý mír na Ukrajině, nebude podle něj trvat „jen dva roky“.
Ukrajinci se však obávají, že opuštění klíčových obranných pozic na východě Ukrajiny by Rusku mohlo dát prostor pro případnou budoucí ofenzivu.
Běžní Ukrajinci mezitím podle zpravodaje Českého rozhlasu na Ukrajině Martina Dorazína spíše nevěří, že válka v dohledné době skončí. „Čekají od Putina další lest, další úskok, další nepřijatelné požadavky,“ nastínil jejich pohled Dorazín.