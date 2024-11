VIDEO: Ani jeden z tisíce dnů války se nestal dnem zrady společných evropských hodnot, řekl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil přes videokonferenci na jednání Evropského parlamentu. „Pokud si někdo myslí, že může Ukrajinu prodat Moskvě a něco za to získá, tak to není pravda. Nikdo si nemůže užívat klidné vody uprostřed bouře,“ řekl Zelenskyj. Mimořádné zasedání europoslanců svolala šéfka Evropského parlamentu Roberta Metsolaová. V úterý je to totiž 1000 dnů od začátku ruské invaze na Ukrajinu.

