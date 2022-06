Život jako za starých časů. Východ Ukrajiny zápasí s nedostatkem pitné vody, válka tam zničila vodovody

Ruská invaze na Ukrajinu si vzala na mušku i infrastrukturu. Na východě Ukrajiny už delší dobu nejde plyn a velké problémy jsou s elektřinou a zejména s pitnou vodou. Vodárny, úpravny vody a vodovody vyřadily z provozu válečné operace. Například ve Slavjansku v Doněcké oblasti by teď lidi byli vděční i za kapající kohoutek. Od zpravodaje z místa Slavjansk 10:00 13. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Život na Ukrajině během války (ilustrační foto) | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

S paní Taťjanou jdeme nabrat vodu k vrtu. Vychází velitelka objektů, současná správkyně kolejí areálu pedagogické univerzity.

Vysvětluje, že to je jejich vlastní voda. Rektor nechal udělat vrt hned u vchodu do jednoho z pavilonů. A to je jediné místo, kde od 9 do 13 hodiny teče voda a lidé si tady mohou nabrat jako my, protože voda ve městě už není víc než tři týdny.

Paní Irina dodává, že potraviny jinak jsou. Některé obchody jsou otevřené a člověk si může koupit, co potřebuje, ale jenom, když na to má peníze. A to je teď čím dál tím větší problém.

Dáma středních let, která táhne vozík s prázdnými pětilitrovým lahvemi, si také jde v horku ke škole pro vodu. Je to dost úmorná cesta.

Tak vypadá zdejší život. Teď ještě vynést obrovské vědro do čtvrtého patra. V sobotu takových věder vynesly 40. Musí vodou zalévat záchody, protože už to začíná nepěkně páchnout. A protože je to kolej, tak záchodů je tady dost.

Taťjana mi ukazuje pytel plný prázdných plastových lahví. Sbírá je, protože potom přijedou z mlékárny a ona ty prázdné může vyměnit za mléko.

Jako za starých časů

Paní Taťána se tady o nás tři, o mně a slovenské kolegy, velmi příkladně stará. Občas uvaří boršč nebo jinou polévku a také teď ohřála vodu na koupání. Lidé se koupou jak za starých časů - prostě vědro vody... Já mám připravenou studenou, horkou vodu a lavor.

Protože mám otevřené okno, tak se občas ozve nějaká ta detonace. Ale na to už jsou tady všichni zvyklí. To jenom my, kteří jsme tady pár dní, tak to vnímáme jako značné nebezpečí. Za chvíli bude tma, nikde nesmíme svítit, takže se musím rychle opláchnout.

Člověk je jako znovuzrozený, zvláště teď, když teploty přesahují ve dne 30 stupňů.

Kolem jezdí těžká vojenská technika, která neustále víří prach. Vodou se musí šetřit, takže zbytek ještě naliji do druhého lavoru a bude to na ráno na mytí. Alespoň na obličej.

Paní Taťána si jako odměnu vybrala pivo, které jsme s kolegy přivezli právě pro tyto účely, protože víme, že tady se nedá nic koupit. Ale nejdřív říkala, že přinese chlór a umyje zapáchající záchody. Je to stará kolej.