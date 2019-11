Kdysi honosná sídla šlechticů, nyní opuštěné usedlosti. Ve Francii je na prodej bezmála 1 500 zámků

O prestižní sídla, jako jsou šlechtické zámky, na trhu s nemovitostmi není zájem. Je to mimo jiné i proto, že koupě zámku není jen o prvotní investici, jedná se o závazek na další léta.

Deník Le Figaro, který se těmto případům věnuje, uvádí jako příklad zámeček Robien v Bretani z 18. století, který leží u pobřeží. Je k němu pozemek o rozloze 150 hektarů, včetně anglického trávníku.

Zámek je nyní ve vlastnictví několika dědiců, kteří se ho rozhodli prodat. Jenže o usedlost není zájem a tak museli z původní ceny čtyři miliony eur slevit na polovinu. Přesto kupce stále nemají.

Realitní makléři zaznamenali v tomto sektoru rostoucí počet neprodejných nemovitostí. Ještě před osmi lety se jednalo o 800 zámků a usedlostí, nyní jich je přes 1500.

Zájem o prestižní francouzská sídla by byl, kdyby měly vymoženosti dnešní doby. Klienti by potřebovali sídla nacházet v perfektním stavu, s vytápěním ve všech místnostech, nejlépe s bazénem na zahradě a pokud možno v blízkosti Paříže.

Realita je jiná

Většina nemovitostí šlechtických rodů potřebují opravy a jsou roztroušené po kraji. Samotná koupě vyjde na miliony a další peníze musí nový majitel investovat do údržby.

Zkušenost se zděděným šlechtickým majetkem má například Wenceslas Lobkowicz z českého rodu Lobkoviců. Ten zdědil zámek v Normandii po rodičích. Obývat se zatím dá jen jedno opravené křídlo.

„Je to velmi těžké, všichni máme takovou zkušenost (s investicí do nově získané nemovitosti, pozn. red.) také v Česku. Restituce jen málokdy znamenaly, že by člověk dostal najednou nějaký dárek. Všechno se musí udržovat ze soukromých prostředků. Jak to tu vypadalo předtím, to už je dávno pryč,“ řekl Lobkowicz.

Spíše přítěž, než prestiž

Rodinná sídla na francouzském venkově byla prestižní záležitostí po několik generací. Podle listu Le Figaro se ale nyní nacházíme na konci tohoto generačního cyklu. Velké rodiny, které usedlosti tradičně vlastnily, se vyčerpaly.

Generace prarodičů vlastnila zámky i s pozemky, které pronajímaly a měly z toho příjmy. Generace rodičů už pozemky prodala a má problémy s udržením velkých nemovitostí. Generace dětí upřednostňuje kosmopolitní život v Londýně nebo Šanghaji oproti životu na francouzskému venkovu.

S ohledem na tyto skutečnosti je bydlení na zámku spíše přítěží, než prestiží. Někdy to může být až utrpením.

Sídla jsou tedy na prodej. Jenže dnešní bohatí Francouzi nechtějí investovat do oprav, do údržby a už vůbec se nechtějí stěhovat na venkov. Z toho důvodu kdysi honosné stavby pustnou.