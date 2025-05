„Zklidnit a stabilizovat.“ Nový prezident čelí výzvě, jak sjednotit nedůvěřivé Rumuny

Jaké hlasy se nakonec přiklonily k Nicušoru Danovi a dovedly ho k vítězství v rumunských volbách? Z toho, jak to vypadalo před druhým kolem, to nebylo očekávané.

George Simion měl před druhým kolem obrovský náskok, dalo by se říct, že bezprecedentní v dějinách porevolučního Rumunska. Dana nakonec vyrazili volit ve velkém mladí voliči, voliči z velkých měst, nejenom z Bukurešti, ale i z Kluže, z Temešváru, z Jasů a řady dalších městských sídel. Na druhou stranu řada venkovských voličů zůstala doma. Tyto dva faktory určitě hrály roly. Nicušora Dana volili voliči liberálnější, příznivci Národně liberální strany...

Plakát s Nicušorem Danem, nově zvoleným prezidentem Rumunska | Foto: Robert Ghement | Zdroj: EPA / Profimedia

Centrističtí voliči.

Ve velkém ho volili také rumunští Maďaři, což může být překvapivé, protože premiér Viktor Orbán byl spíše příznivcem Simiona, kterého dokonce podpořil. Ale rumunští Maďaři mají svoji hlavu, takže volili ve velkém Dana.

Sehrála zásadní roli podpora hlavního města, tedy že se metropole postavila za svého starostu?

V Rumunsku to není poprvé. Například Traian Basescu, bývalý rumunský prezident, byl také letitým starostou Bukurešti, takže se nejedná o úplně nový fenomén.

Ptám se z toho důvodu, že například v Česku, když Praha se za někoho postaví, tak to sehraje zásadní roli, protože jde o velké město, ve kterém žije hodně voličů, voliček. Je to tedy v Rumunsku stejný nebo podobný případ?

Klíčovou roli sehrály osobnosti jmenovaných dvou kandidátů a to, jak se ukázali hlavně během posledních 14 dnů, kdy už se volilo jen mezi nimi, jak se prezentovali, co v té době dělali nebo nedělali.

Jak významným faktorem byla kampaň před druhým kolem a jakou sehrála roli v tom, že Nicušor Dan nakonec předčil svého soupeře? Vedla se špinavá kampaň, rozhodly otázky kolem budoucnosti, přiklonění se k Evropě, mimo Evropu, k Rusku, k Ukrajině?

Simion víceméně posbíral hlasy, které patřily na podzim Calinu Georgeskovi.

Georgescu už nemohl kandidovat.

Měl to zakázané. Na druhou stranu hlasy umírněnějších proevropských voličů se v prvním kole v podstatě rozdělily půl na půl mezi Nicušora Dana a Crina Antonesca, kandidáta vládní koalice. Víte, že potom vláda padla. Premiér odstoupil z toho důvodu, že jejich kandidát nepostoupil dále, takže to brali i jako vyjádření nedůvěry ze strany voličů. Dan s Antonescem dostali každý zhruba 20 % versus Simionových 40 %.

Dan to nakonec zmobilizoval pro sebe.

Dokázal voliče zmobilizovat. Během 14 dnů bylo naplánováno několik duelů mezi Simionem a Danem, ale Simion přišel pouze na jediný z nich, zbytku se vyhýbal.

Vsázel tedy například na své kanály a PR prostředky a nechodil do duelů médií. To podle vás rozhodlo, že nebyl tak vidět pro širší pole volitelů než jen pro svoje vlastní?

Simion se během těch 14 dnů pohyboval hodně v zahraničí. Navštívil v té době Polsko, kde také probíhala kampaň před prezidentskými volbami, byl ve Francii. Vysílal vyjádření, která možná zněla řadě Rumunů až téměř výhružně. Například vyhlásil, že až přijde k moci, vyhází jednu třetinu státních zaměstnanců, což jsou nejenom úředníci, ale i učitelé, lékaři, záchranáři. Označil je za parazity.

Chtěl redukovat státní aparát.

Dále mluvil o tom, co má dělat s těmi, kteří ho nevolili, a řekl, že se o ně individuálně postará. To už je skrytá výhrůžka. Ve chvíli, kdy byl ve Francii, tak tam poskytoval rozhovor, ve kterém stihnul urazit prezidenta Emmanula Macrona, nehezky se vyjádřil o Paříži i o Francii jako takové. Neudělal žádný dobrý dojem. Myslím, že jeho styl vystupování, byť nešel do přímých konfrontací, zmobilizoval řadu voličů. Možná, že ty hlasy nebyly až tolik pro Dana jako proti Simionovi, proti agresivnímu až hulvátskému stylu politiky. Proti tomu stála osobnost Nicušora Dana. Je vystudovaný matematik, úspěšný starosta Bukurešti, který získal velkou důvěru už v loňském roce. Když si vezmeme jeho slušnost a umírněné vystupování, tak bych řekla, že to bylo rozhodující, když přemýšlíte o tom, jakého prezidenta chcete mít v čele země.

Nedůvěra voličů

Musíme ale zmínit, že Simion získal velkou podporu rumunské veřejnosti, možná i těch lidí, kteří nevěří volebnímu systému po tom, co došlo ke zrušení podzimního prvního kola voleb Rumunsku. Rozhodl o tom Ústavní soud z toho důvodu, že podle informací tajných služeb mělo dojít k ovlivňování voleb ze strany Ruska. Jsou už všichni v Rumunsku smíření s tím, že to tak asi skutečně bylo?

Rozhodnutí Ústavního soudu je konečné, takže byť s tím mohou někteří nesouhlasit, tak se to dá považovat za víceméně uzavřenou kapitolu, která se nedá žádným způsobem zvrátit. Na druhou stranu bych nehovořila o nedůvěře k volebnímu systému, protože tyto volby měly rekordní účast. Ve druhém kole přišlo až 65 % voličů, což je jedna z nejvyšších volebních účastí v Rumunsku za posledních 30 let. Není to tedy úplně nedůvěra k volebnímu systému, ale kdybychom hovořili o nedůvěře k politikům a politickému systému, tak tam bych spíše souhlasila.

Ptám se proto, že lidé, kteří teď volili Simiona, asi předtím volili Georgesca, který nakonec nemohl znovu kandidovat, protože mu to soud zakázal.

Je to tak, protestní hlasy se od Georgesca přelily k Simionovi, ale jak jsem říkala, i tam rozhodla do určité míry Simionova osobnost.

Navazoval na to, kde Georgescu skončil? Georgescu byl proruský a měla ho podporovat ruská strana přes TikTok, což byl důvod, proč Ústavní soud v Rumunsku nakonec volby zrušil. Simion měl být jakýmsi jeho pokračovatelem, ne?

Ano, navázal na Georgesca. Bylo docela zajímavé, že Georgescu se před prvním kolem moc nevyjadřoval. V podstatě vystoupil, až když se šlo hlasovat, a šel se Simionem k volebním urnám. Víceméně totéž udělal před druhým kolem a myslím, že tam ještě měli nějakou společnou diskuzi. Simion deklaroval, že Georgesca bude jmenovat premiérem po té, co se stane prezidentem, takže se o něj snažil opírat a získat si jeho příznivce. Takové snahy tam byly. Ale Georgescu je v tuto chvíli v Rumunsku stíhaný, je obžalován víceméně z vlastizrady a hrozí mu poměrně vysoký trest vězení, ne-li doživotí.

Znovu se vrátím k informacím tajných služeb. Je to potvrzené a skutečně můžeme říct, že Rusko ovlivňovalo volby na podzim v Rumunsku? Jsou k tomu důkazy a mohou tomu lidé věřit?

Myslím, že to bude ještě předmětem procesu s Georgescem, který v současnosti probíhá. Tam se bude s těmito argumenty operovat a bude to posuzovat nezávislý soud. Pravdou je, že Georgescu tvrdil, že za volební kampaň neutratil ani jeden leu, a jeho osobnost i životní styl vzbuzuje i řadu dalších pochybností. Navíc byl také ve styku s, řekněme, fašistickými spolky v Rumunsku, které se otevřeně hlásí k této minulosti, což je samozřejmě v Rumunsku zakázané. Ale dokud se jednalo o nějaké obskurní spolky na okraji společnosti, tak policie nad tím v podstatě přivírala oči, byť je to trestné. Ty spolky zveřejňovaly videa, fotografie s problematickými symboly, ale nikdo to neřešil, dokud to nevstoupilo do rétoriky prezidentského kandidáta, který to také používal.

Říkala jste, že byste nemluvila o tom, že lidé nevěří v systém, nicméně i u nynějších jarních voleb se ukázalo, že Rusko do nich chtělo zasahovat. Zaznamenal jsem takové informace. Není to tak, že rumunský volební systém je zranitelný vůči vlivům z Východu?

Byly tam nějaké pokusy, ale rozdíl oproti podzimu byl v tom, že už to bylo mnohem více sledováno jak ze strany rumunských orgánů, tak i ze zahraničí. Rumunských voleb se zúčastnila řada zahraničních pozorovatelů, takže byly poměrně ostře sledované. Objevily se nějaké pokusy, falešné účty na TikToku a Facebooku, ale tentokrát tyto sociální sítě spolupracovaly s rumunským státem. Kdykoliv se objevilo podezření, tak se dotyčné účty okamžitě mazaly. I to je posun od podzimní situace, kdy nikdo nic takového nečekal, alespoň ne v tak masovém měřítku.

Objevila se také podezření, že ovlivňování mohlo přijít i ze západoevropských zemí. Ozval se mimo jiné šéf Telegramu Pavel Durov, že manipulovat naopak chtěla jedna ze západních zemí, měla chtít utlumit konzervativní hlasy. Posléze napsal, že mělo jít o šéfa francouzské služby vnitřní bezpečnosti, který v Paříži na jaře žádal Durova, aby k něčemu takovému došlo. Je to pro vás důvěryhodná informace a jak ji vnímáte?

Přiznám se, že se úplně nevyznám v sociální síti Telegram, ale co vím, tak spolupracuje s ruským režimem, takže bych si kladla otázku, nakolik tato vyjádření mohou být důvěryhodná ve chvíli, kdy největšími nepřáteli pro Rusko jsou Francie, Německo, Velká Británie a Polsko jakožto největší podporovatelé Ukrajiny...

Durov vždycky říká, že je nezávislý a že si jakožto šéf Telegramu nenechá do ničeho kecat, takže by možná rozporoval to, co právě říkáte.

Pokud chce fungovat v současném Rusku, tak pochybuji, že by byl nějak opoziční.

Nicméně nenabourává to důvěru vůči volbám nebo sčítání hlasů?

Myslím, že ne. I kdyby tam nějaké takové kroky nebo snahy byly, tak jsem nevnímala, že by měly šanci ve větší míře situaci ovlivnit. Už jsme popsali osobnosti obou kandidátů a myslím, že to bylo to, co Rumuny zmobilizovalo, navíc se nejedná o těsný výsledek. Nikušor Dan vyhrál zhruba o 800 tisíc hlasů, což není pět tisíc nebo něco takového.

Zpochybní poražený výsledky?

Nebudou se přepočítávat hlasy? Simion říkal, že by se to možná mohlo udělat. Krátce po tom, co byly zveřejněny exit polly, ho jeho konzervativci prohlásili vítězem voleb. Jak jsem koukal na Simionův účet na síti X, tak tam umístil vlajku Čadu, nikoliv Rumunska, ale jsou hodně podobné, tak mu to odpusťme...

Nejsem si jistá, že bychom mu to měli odpouštět.

Jeho týmu.

Jestli jeho tým vyhalšuje, jak jsou to ti praví Rumuni, ale neznají svoji národní vlajku...

U nacionalisty je to na zdvižené obočí, chápu. Ale zeptám se jinak – nezpochybní Simion volby?

Může podat stížnost k Ústavnímu soudu, může cokoliv. Možná doufal, že exit polly nebudou odpovídat tak, jak neodpovídaly na podzim, že se to nakonec zvrátí jinak. Je pravda, že velkou neznámou bylo hlasování Rumunů v zahraničí.

Simion tvrdí, že s hlasy manipulovali v Moldavsku.

Mám na mysli převážně hlasy v západní Evropě, kde exit polly nebyly. Nakonec tam hlasovalo milion šest tisíc lidí. Pokud jde o Moldavsko, tak tam na Simionova obvinění zareagovala jak prezidentka Maia Sanduová, tak následně i moldavský ministr vnitra, který přinesl důkazy, konkrétní seznamy. Mám pocit, že spor se vedl o to, že ve volebních seznamech potenciálních voličů, kteří ale nutně nemusí dorazit k volbám, bylo asi šest tisíc osob, jež jsou ve věku mezi 90 a 105 lety.

Takzvané mrtvé duše, jak o nich mluví Simion. On má za to, že to jsou lidé, kteří už nežijí.

Ale tito lidé žijí, dožívají se takového věku. Jak říkám, neznamená to, že nutně půjdou volit, ale jedná se o reálné lidi a moldavský ministr vnitra to doložil.

Proevropské Rumunsko

Jaký směr tedy vyhrál v Rumunsku? Proevropský, proukrajinský?

Ano.

Jakým dalším směrem se teď bude Rumunsko ubírat pod vládou Nicušora Dana?

V tuto chvíli je dobrou zprávou, že se nic zásadního nemění v tom, jak Rumunsko vystupovalo doteď, tedy coby poměrně pevná opora pro válčící Ukrajinu. Poskytovalo nejenom vojenskou pomoc, v Rumunsku také probíhají různé výcviky ukrajinské armády nebo některých jednotek, přes rumunské přístavy se exportuje ukrajinské obilí a další zemědělské plodiny dále do světa. Myslím, že to bude pokračovat, stejně jako bude pokračovat spolupráce s Evropskou unií tak, jak jsme byli u Rumunska dosud zvyklí. To je ta nejlepší zpráva.

Pro druhý tábor to asi úplně nejlepší zpráva není. Co teď bude s limi, kteří volili Simiona a budou určitě zklamaní? Protože rumunské podhoubí nedůvěry vůči určitým politikům je poměrně silné. Po druhé, v opakovaných volbách, se stalo, že sahal na vítězství představitel nacionálního tábora, v médiích se píše i krajně pravicového.

Dan prohlásil, že pro něj neexistují voliči Simiona, nebo jeho voliči. Řekl, že bude prezidentem všech Rumunů.

To ale říká každý.

V prvním proslovu řekl, že by rád, aby rumunský stát začal sloužit Rumunům. To je bolavé místo v Rumunsku, bída, korupce, klientelismus. Prezident má poměrně velké pravomoci, pokud jde o jmenování vlády.

Rumunsko má poloprezidentský systém, takže hlava státu má jiné pravomoci, než jak to známe u nás.

Záleží, jestli se mu nyní podaří jmenovat důvěryhodnou vládu, která dokáže řešit problémy běžných Rumunů. Tím by trochu sebral vítr z plachet těmto, řekněme, populistickým protestním stranám, které nepřicházejí s žádným konkrétním programem. Obvykle se ohánějí tradičními rumunskými hodnotami, pravoslavím a nenávistí vůči LGBT, což je v Rumunsku z mého pohledu nepochopitelně velké téma, ale lidé na to slyší, mají z toho obavy.

Myslíte, že kroky, které Dan možná chystá a kterými by mohl získat důvěru, utiší protestní populistické hlasy, jež mají v Rumunsku poměrně velkou odezvu?

Záleží na tom, jak Dan začne pracovat. Je potřeba uklidnit povolební rozjitřenou situaci, protože, jak správně zmiňujete, Simion neměl malou podporu. Rozdíl mezi vítězem a poraženým je téměř 10 %, ale čísla jsou to pořád vysoká, takže určitě půjde o sjednocující roli prezidenta. Doufám, že Nicušor Dan to zvládne. Zároveň musí co nejrychleji jmenovat nového premiéra, aby mohla začít pracovat vláda, protože reformy nemůže dělat prezident, to je věcí vládního kabinetu. Celková politická situace by se měla stabilizovat a zklidnit.