‚Zkreslování zpráv.‘ O stažení Kimmela z vysílání se zasadil Trumpem dosažený šéf úřadu
Zrušení večerní talk show Jimmyho Kimmela předcházela „krizová jednání“ manažerů stanice ABC a jejího majitele Disney, píše magazín Rolling Stone. O zrušení pořadu se zasadil prezidentem Donaldem Trumpem dosazený šéf dohledového úřadu pro komunikace. Moderátor Kimmel v pondělní show satiricky komentoval, jak Trump truchlil nad vraždou aktivisty Charlieho Kirka, a řekl, že z vraždy jeho hnutí těží politické body.
„Můžeme to udělat jednoduše, nebo to můžeme udělat složitě,“ cituje Rolling Stone Brendana Carra, prezidentem Donaldem Trumpem dosazeného šéfa dohledové Federální komise pro komunikace.
Carr takto hovořil s konzervativním podcasterem Bennym Johnsonem poté, co Kimmel odvysílal pondělní epizodu a předtím, než stanice ABC zrušení Kimmelova pořadu oznámila.
Magazín s odvoláním na nejmenované zdroje ze stanice ABC píše, že v hodinách před zrušením vysoce postavení manažeři stanice a jejího majitele Disney vedli několik „krizových porad“. A zatímco několik lidí mělo za to, že Kimmel neřekl nic „přes čáru“, u jiných převládla obava z odplaty Trumpovy administrativy.
‚Fáze truchlení‘
Slavný moderátor v pondělí kritizoval následovníky Trumpova hnutí MAGA z toho, že se snaží z Kirkovy smrti vytěžit politické body. Poukazoval rovněž s humorem na způsob, jak prezident Trump po Kirkově smrti truchlil.
Kimmelovy výroky
„O víkendu jsme dosáhli nového dna. Skupiny MAGA se snažily toho kluka, co zavraždil Charlieho Kirka, zaškatulkovat snad do všech skupin, kromě jejich vlastní. Dělaly, co mohly, aby z toho vytěžily politické body,“ uvedl Kimmel a pokračoval:
„A mezi tím vším ukazováním prstem jsme měli nějaké truchlení v Bílém domě, vlajky byly stažené na půl žerdi, což si vysloužilo jistou kritiku. Po lidské stránce nicméně můžete vidět, jak těžce to prezident nese,“ dodal Kimmel ironicky a nechal obecenstvu přehrát klip s Trumpem, kde říká, že se v truchlení vede dobře a začne záhy mluvit o novém tanečním sále v Bílém domě.
Na základě těchto výroků přistoupila televizní společnost ABC k pozastavení jeho nočního diskusního pořadu, přestože přímo po vraždě, která se stala 10. září na univerzitě ve státě Utah, také Kimmel vyzval své diváky, aby k zabití přistupovali s empatií a vyjádřil soustrast Kirkovým blízkým.
„Jimmy Kimmel Live! (název Kimmelova pořadu – pozn. red.) bude na neurčitě dlouho pozastaven,“ řekl americkému serveru Rolling Stone ve středu mluvčí společnosti ABC, bližší vysvětlení neudal.
Zprávy se v amerických médiích objevily krátce poté, co mediální společnost Nexstar, která vlastní nejvíce televizních stanic v zemi, stáhla Kimmelovu noční talk show ze všech svých stanic napříč Spojenými státy.
„Nexstar se důrazně vymezuje proti nedávným komentářům pana Kimmela ohledně zabití Charlieho Kirka a nahradí jeho pořad jinými programy z produkce ABC,“ napsala společnost ve vyjádření na svých webových stránkách.
Šéf vysílací sekce společnosti Nexstar Andrew Alford označil Kimmelovy komentáře za „urážlivé a necitlivé v současném kritickém národním politickém diskurzu“ a pokračovaní jeho talk show není podle něj ve veřejném zájmu.
Role Trumpa
Rozhodnutí vysílacích společností Nexstar a ABC umlčet Kimmela kvůli poměrně nevinným komentářům je znakem toho, jak jsou americká média vyděšená v druhém období Trumpovy vlády, komentuje situaci server Rolling Stone.
Zrušení pořadu kritizoval například i Christopher Anders, ředitel divize pro demokracii a technologie Americké unie pro občanské svobody.
„Jimmy Kimmel je posledním terčem protiústavních plánů Trumpovy administrativy, který se snaží kontrolovat, co Američané čtou a sledují. Kvůli obavám ABC a největší televizní společnosti dali FCC přesně, co chtěl, a pořad zrušili. Tohle je za hranicí mccarthismu,“ uvedl.
Trump už dříve žaloval společnosti ABC News a CBS News za výroky moderátora George Stephanopoulose ohledně toho, že „byl Trump shledán odpovědným za znásilněním“. Žaloby skončily finančním vyrovnáním v řádu několika milionů dolarů.
Donald Trump na své sociální síti Truth označil pozastavení Kimmelovy talk show za „skvělé zprávy pro Ameriku“ a pogratuloval televizi ABC k „sebrání odvahy učinit tento krok“.
O Kimmelovi řekl, že měl nulový talent a byl ještě horší než moderátor Stephen Colbert z CBS, jehož noční pořad The Late Show má končit v květnu roku 2026.
I tuto zprávu Trump oslavoval a v červnu se vyjádřil, že doufá, že další na řadě bude Jimmy Kimmel, psal web Variety. Oproti tomu naopak vyzdvihoval moderátory z televize Fox News, jež je tradičně prorepublikánská.