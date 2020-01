VIDEO: Sledujte zkušební let nového letounu Boeing 777X, prvního dopravního letadla se sklápěcími křídly

Americká strojírenská společnost Boeing v sobotu v 19.00 SEČ provádí zkušební let svého širokotrupého letounu 777X, který v pátek opět odložila kvůli špatnému počasí. Letadlo by mělo vzlétnout z letiště Everett Paine Field v Seattlu. Zkušební let stroje 777X se měl původně uskutečnit již loni v létě, Boeing ho ale odložil a zdůvodnil to problémy s křídly, softwarem a dodávkami motorů firmy General Electric.

