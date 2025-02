Zkušenosti jde získat pouze v zahraničí. Systém a korupce nás vyhání pryč, říká mladá Bosňanka

Více než polovina mladých lidí v Bosně a Hercegovině přemýšlí nad odchodem do zahraničí, ukazují data organizace Friedrich Ebert Stiftung. Sara pochází z města Trebinje na jihu země, studovala v sousedním Srbsku a po dokončení vysoké školy se vrátila do Sarajeva, kde žije do teď. Nad odchodem uvažuje již několik let. „Mám strach, že mě lidé v zahraničí uvidí jako někoho ze třetího světa,“ popisuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Sarajevo 12:00 16. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sara z Trebinje | Foto: Ana Vavanová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Uvažovala jste o tom, že byste se přestěhovala do zahraničí?

Ano, a upřímně docela silně. Bosna a Hercegovina nefunguje úplně ideálně. Může být velmi těžké si tu najít práci. Právní stát tu moc nefunguje a vzhledem k politickému stavu může být těžké se tady dlouhodobě uplatnit.

2:45 I 30 let od uzavření příměří se Bosna a Hercegovina potýká s etnickými rozpory. Komplikuje to cestu do EU Číst článek

Většina lidí tu považuje Evropu za takové místo snů. Je ale velmi těžké najít energii, jako je v Bosně a Hercegovině, někde jinde. Studovala jsem v Srbsku, a i když je to sousední země a mentalita lidí tam je velmi podobná, tak bylo vidět, že na severu Srbska mohou být lidé chladnější.

Bylo tam pro mě těžké navazovat kontakty. Vím, že například v Německu nebo v Pobaltí mají lidé zkrátka úplně jinou mentalitu a člověk tam může těžko hledat vřelost, kterou najde tady, což je odcizující.

Mám strach, že mě lidé v zahraničí uvidí jako někoho ze třetího světa, ať už půjdu kamkoli. Lidé se na Balkánce opravdu nedívají zrovna vlídně, sice ne všichni, ale nemáme zrovna nejlepší pověst.

Zkorumpovaný systém

Co jste v Srbsku studovala?

Studovala jsem design videoher a v Bosně a Hercegovině pro to není úplně uplatnění. Ráda bych založila něco svého, ale na to potřebuju zkušenosti, které načerpám jedině v zahraničí. S přítelem zvažujeme, že se alespoň na pár let přestěhujeme, abychom viděli, jaké to je, a pak se možná v budoucnu vrátíme. Nebo také ne, uvidíme.

Co vidíte jako nejpalčivější problém? Co nutí vás a vaše blízké přemýšlet o odchodu ze země?

Určitě bych řekla zaměstnání a příležitosti. Je to složité, všechno tu nějak souvisí se zkorumpovaným politickým systémem, který vyhání celou zemi pryč. Protože všechno, co je na houby, je na houby kvůli němu. I pro mladé lidi, kteří studovali v zahraničí a vrátili se s diplomem ze zahraniční univerzity, může být velmi těžké si najít zaměstnání.

Zaměstnávání není regulované, je tu hodně nepotismu. Starší lidé jsou nějak nastavení a snaží se pracovní místa urvat pro sebe. Jsou tu pozůstatky jugoslávského systému, které dnes nefungují.

23:58 Hrozí Balkánu nový válečný konflikt? Kremlu by pomohl odvést pozornost od Ukrajiny Číst článek

Co by podle vás pomohlo motivovat mladé lidi, aby zůstali v Bosně a Hercegovině?

Lepší příležitosti, aby například mezinárodní společnosti více investovaly v Bosně a Hercegovině a otevíraly tu více svých pracovišť. Určitě by také pomohlo, kdyby více firem a institucí nabízelo stáže a podobné věci, díky kterým získáme praxi v oboru.

Je tu mnohem více iniciativ, které podporují mladé lidi, než dříve. Narážím i na iniciativy pro ženy, které chtějí podnikat, vzniká tu spoustu startupů. V tomhle směru je pokrok, což mě těší. Mám ale pocit, že jedním z problémů je, že spousta lidí nemá praktické vzdělání. Potřebujeme, aby někdo učil mladé lidi, jak si založit firmu bez finančních nebo technických potíží, které zkrátka přicházejí s prací v systému, který je tak matoucí, jako je v Bosně a Hercegovině.

Ale na druhou stranu jsem opravdu vděčná, že vidím, že vznikají nové příležitostí, a doufám, že to bude pokračovat i v budoucnu.