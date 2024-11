Zlatá éra nejistoty. Trump není mesiáš a Ukrajina může zůstat sama, obává se analytik

Donald Trump, 47. prezident Spojených států, v tuto chvíli president-elect (zvolený prezident, který ještě nesložil prezidentský slib), slibuje uzdravit USA a také slibuje novou zlatou éru pro Ameriku. Jaká ta éra bude?

Zlatá bude asi pro někoho. Pro vybrané jedince, pro jeho nejbližší okolí, pro ty, kteří mu zůstali věrní, některé napojené podnikatele jako Elona Muska, ten z toho jistě bude dokázat profitovat.

Nová hvězda, jak říká Donald Trump.

Ano. A možná budoucí člen americké vlády, jak se spekuluje, nebo jak to naznačil sám Donald Trump v jednom rozhovoru na Fox News. Ale zároveň to může být i kočičí zlato, protože to bude doba velké nejistoty, ať už v samotných Spojených státech, tak zejména navenek ve světě, protože si nikdo nemůže být jistý ničím, co Donald Trump udělá. Ten se může probudit a udělat úplný opak toho, než říkal včera. Takže si myslím, že nás s Donaldem Trumpem čeká velká nejistota a možná i dost turbulentní časy.

Američany, kteří ho volili, trápí drahota, migrace… co s tím hodlá Donald Trump udělat?

Tyto problémy se bude snažit řešit, protože to bylo jádro jeho programu, to, na co své voličky a voliče nalákal. Aby podpořil domácí průmysl slibuje velké daňové škrty a zavedení dovozního cla prakticky na cokoli. Evropský nebo celosvětový dovoz má být zatížen cly ve výši 10 až 20 %, z Číny až 60 %. Slibuje si od toho posílení domácích výrobců. Zároveň v otázce migrace chce masově deportovat přistěhovalce.

Chce taky zapečetit hranice, jak oznámil v projevu.

Uzavřít hranice, aby se ta zeď stala nepropustnou.

3:50 Důvody a důsledky Trumpova vítězství v amerických prezidentských volbách Číst článek

Což sliboval už dříve.

Je to tak a nikdy se to nepodařilo. A trochu se obávám, že se to nepodaří ani teď. Trump se tedy bude soustředit na tato opatření, která sliboval a která byla jádrem jeho kampaně a která ho pomohla dostat zpět do Bílého domu. Ale zároveň jsou to věci, které část Spojených států trápí. Dá se očekávat agresivní politika, možná v určitých fázích může docházet až k nějakým odplatám. Trump totiž sliboval, že začne vyšetřovat své odpůrce a podobně. Rozdělení americké společnosti podle mě bude pokračovat a možná se bude ještě prohlubovat. Americká společnost pod Donaldem Trumpem vzkvétat myslím nebude. Pokud někdo bude vzkvétat a pokud to pro někoho bude zlatá éra nebo zlaté období, tak to budou pouze vybraní jedinci.

Není ta jeho pozicionalita taková, že se staví do role jakéhosi amerického mesiáše, sjednotitele, když říká, že měl Bůh důvod, když jeho život ušetřil (naráží na pokus o atentát, který se odehrál před několika měsíci)? A tím důvodem bylo učinit Ameriku opět velkou… A své poslání chce naplnit.

Myslím si, že tomu věří, ale vzhledem k prostředkům, kterými toho chce docílit a to, jak se vyjadřuje, jak je agresivní, nevypočitatelný, tak si neumím představit, že by mohl tím sjednotitelem a mesiášem být. Pro část společnosti, pro Trumpovce, kteří mu bezmezně věří, bez pochyby ano, u těch se možná ta víra ještě utuží. Ale pro zbytek Američanů se to asi nestane.

Pro 70 milionů jeho voličů ano, pro zbylých 70 milionů, kteří ho nevolili, ne. Jak důležitým datem bude pro samotného Trumpa už v roli president-elect 26. listopad?

Je otázkou, jestli na 26. listopad dojde. V kalendáři tedy určitě, ale ty narážíš evidentně na to, že 26. listopadu má padnout verdikt v jednom soudu, ve kterém je obžalovaný. Jedná se o případ umlčování pornoherečky Stormy Daniels a to, že nevykázal peníze, které na to měl dát. Jeho právníci se snaží odsunout vyhlášení verdiktu co nejdál, aby to bylo až po 20. lednu 2025, kdy se Trump stane americkým prezidentem. A vedou se právní spory o tom, zda je vůbec možné i na státní úrovni soudit sedícího prezidenta, takzvaně sitting president.

A to se týká i federálních kauz? Za všechny jmenuji jednu, a to 6. leden 2021 útok na kapitol a vyšetřování Trumpovy role, kterou v měl v útoku sehrát.

Tam je to trošku jiné, protože do federálních kauz může Donald Trump z pozice prezidenta, respektive jím jmenovaný generální prokurátor, zasáhnout a pak je třeba zrušit. A to je něco, o co se právě teď hraje. Podle informací amerického tisku už zvláštní vyšetřovatel Jake Smith jedná s ministerstvem spravedlnosti, jak tyto federální kauzy, jedná se o dva z těch čtyři, třech případů, ukončit.

Protože je evidentní, že až Donald Trump nastoupí do Bílého domu, tak je ze své moci stopne. V minulosti několikrát prohlásil, že jakmile se stane americkým prezidentem, tak Jakea Smithe na vteřinu vyhodí, takže je evidentní, že do těchto svých kauz bude připravený zasáhnout. Tedy pokud se je nepodaří ukončit už předtím a je zjevné, že ani v jedné ze čtyř kauz se asi nějakého rozsudku nedobereme a všechny čtyři Trumpových zvolením vyšumí do prázdna.

Koho odmění za přízeň?

25:31 Trumpovi se minule podařilo se zbavit závislosti na Číně. I když obchody byly prázdné, říká Matesová Číst článek

Jaký dopad bude mít druhý Trumpův mandát na světovou politiku?

Jak už jsem naznačil, myslím, že do ní vnese velkou nejistotu, protože nikdo neví, co může udělat. To, o čem mluví dlouhodobě a na co se bude chtít určitě zaměřit a co bude jeho hlavním zahraničně politickým tématem a prioritou, bude Čína. Velký tlak na Čínu, omezení dovozu z Číny a „ sražení Číny na kolena“, aby nebyla tím druhým hegemonem, který by mohl Americe konkurovat. A aby se Amerika mohla opět tát jedinou velkou velmocí.

Trump se chystá zavést nová cla…

Už jsme to tady zmiňovali, 60 % na čínský export.

To ale může znepříjemnit život mnoha Američanům, kteří produkty z Číny používají.

A nejenom ty z Číny, ale i z Evropy, protože kvůli těm dovozním clům zdraží úplně všechno. Nezapomínejme, že spousta evropských výrobků jsou komponenty pro velké americké výrobce jako je Boeing, který se potýká s velkými problémy a teď by se mu ty komponenty měly výrazně zdražit. Může to způsobit velké ekonomické problémy ve samotných Spojených státech. Tato celní válka samozřejmě může roztočit nějakou inflační spirálu, může dojít k opětovnému zdražování. Trumpovy záměry vynutit si tím tvrdým ekonomickým tlakem podporu amerického průmyslu se nakonec mohou obrátit v to, že na tom ve finále mohou ekonomicky dost tratit samotní Američané.

Myslíš si, že si nechá Trump od někoho radit? Víme, že v počátku jeho prvního prezidentského mandátu mu byli po boku vlivní republikáni. On si jich pak buď zbavil, nebo oni sami odešli. Pak se hodně mluvilo o tom, že má kolem sebe jenom kruh lojalistů, nejbližších, včetně členů jeho rodiny, kteří mu radí. Tak teď to bude kdo? Elon Musk?

Určitě okolo Donalda Trumpa zůstala svita věrných Trumpistů, které má už vyzkoušené ze svého prvního období a kteří s ním vydrželi ten závěr. Je to třeba Mike Pompeo, bývalý ministr zahraničí, o kterém se znovu spekuluje, že by se mohl do této pozice vrátit.

O Robertu Lighthizerovi, který měl na starosti obchodní politiku, která má teď být vlajkovou lodí, se mluví jako o horkém kandidátovi na nového ministra financí.

Dále to jsou lidé z protrumpovských think tanků, kteří jsou horkými kandidáty na křesla v nové americké vládě. Samozřejmě zmíněný Elon Musk, ale u něj bude zajímavé zejména to, koho z jeho spolupracovníků se podaří dostat i do dalších vládních agentur, protože má samozřejmě velký byznys kosmický, s auty a podobně.

Určitě bude za tu obrovskou podporu, kterou Donaldu Trumpovi poskytl nejenom na své síti X, ale i za ty desíty milionů dolarů, které investoval do jeho kampaně, chtít něco dostat.

Byl to takový Trumpův marketingový guru.

Mluví se o tom, že by se měli jeho blízcí spolupracovníci dostat na nějaké vlivné posty, což zase může ovlivňovat a přihrávat Muskovi státní zakázky. Elon Musk může svoji podporu Donaldu Trumpovi velmi dobře kapitalizovat.

A mluví se samozřejmě o Robertu Kennedym, který se zřekl té kandidatury a vyzval voliče, aby pro něj nikdo nehlasoval. A aby hlasovali pro Donalda Trumpa a za to si asi také řekne o nějaký post.

I tak pro ně hlasovalo 600 tisíc Američanů. O tom, že byl měl ve vládě zasednout, se mluví. Co návrat Ivanky? Co role JD Vance jako viceprezidenta?

Trumpova rodina teď nebyla tolik vidět. Stejně jako dcera Ivanka, která byla spolu se svým manželem takovou nejviditelnější podpůrnou postavou v tom prvním období. Teď tolik vidět nebyli, takže to je velká neznámá, jakou roli může hrát. Trump se na ně může vždy stoprocentně spolehnout, takže možná je má v záloze.

JD Vance, to bude také velice zajímavé, protože to je bez pochyby velmi ambiciózní politik.

Na rozdíl od Trumpa, který je velmi nečitelný, tak Vance je poměrně velmi čitelný. Má třeba velmi odmítavé nebo kritické názory na podporu Ukrajině a vůbec na angažmá USA ve světě a v Evropě a podobně, tak v tom je naopak velmi čitelný. Role viceprezidenta ve Spojených státech je dost marginální. Slyšel jsi o Kamale Harrisové do doby, než nahradila v kandidatuře Joea Bidena?

Byla viceprezidentkou, byla předtím senátorkou…

Jasně, ale myslím v té viceprezidentské roli ji podle mě nikdo nezaznamenal a nebyla vůbec vidět.

Myslím, že byla vidět od té doby, co dostala na starost migraci.

To je pravda. Tam ale na druhou stranu nesehrála úplně nejšťastnější roli. Pak začala přebírat roli i v zahraničně politických otázkách, kdy jela místo Joea Bidena třeba na Mnichovskou bezpečnostní konferenci, kde vystoupila s projevem

Tam jezdila několik let po sobě.

Setkala se několikrát s Volodymirem Zelenským. Takže ano, ale řekl bych, že ty první tři roky si o ní skoro neslyšel, nebo minimálně tady z Evropy byla hodně neviditelná. A je otázkou, jak moc by si JD Vance nechal líbit tuto roli, protože Donald Trump jako ten superegoistický lídr, který bude chtít všechno rozhodovat sám, všechno řídit sám, k čemu vlastně JD Vance pustí?

Možná taky pojede na Mnichovskou bezpečnostní konferenci. Otázka je, co tam řekne.

To já si naopak umím velmi dobře představit, co tam řekne. Že se Evropa musí starat o sebe a že má dát víc na vlastní obranu a že si má vyřešit válku na Ukrajině a nemá do toho Spojené státy zatahovat. To jsem skoro přesvědčený, že něco v tomhle smyslu by tam JD Vance řekl.

Velmocenské řešení konfliktů

23:21 Evropo, postav se na vlastní nohy, říká Trump. Dvě procenta na obranu stačit nebudou, míní Lipavský Číst článek

Severoatlantická aliance je teď nervózní?

Je. Zároveň si ale troufnu tvrdit, že ne tolik jako předtím prvním prezidentským obdobím, protože tehdy byl Trump totálně nečitelný a byla tam ta obava, jestli nevypoví článek 5, jestli to v podstatě není konec NATO. NATO podle mě tuší, že bude pokračovat ten velmi tvrdý tlak Spojených států na to, aby spojenci, zejména ti v Evropě, zvyšovali obrané výdaje.

Hranice, na kterou Donald Trump během svého funkčního období toho prvního velmi tvrdě tlačil, byla minimálně 2 %.

Dokonce hrozil, že kdo to nebude plnit, že tomu Spojené státy nemusí přijít na pomoc. Teď se otevřeně mluví o tom, že by se ta hranice mohla posunout na 3 %, protože v mezidobí velká část členů Aliance už těch 2 % dosáhla.

Takže tenhle tlak, možná místy až nevybíravý, bude určitě pokračovat, ale alianční spojenci už vědí, že něco takového nastane. Spousta z nich to už částečně dělá a výdaje navyšuje. Navíc v čele Aliance je teď politik, který to s Donaldem Trumpem umí, nebo minimálně v minulosti ukázal, že ho dokáže v uvozovkách zkrotit. Mark Rutte jako nizozemský premiér vycházel s Donaldem Trumpem poměrně dobře a když docházelo k nějakým kontroverzním třeba na půdě Aliance, tak to byl on, kdo dokázal Trumpovi zalichotit a zklidnit ho. Takže myslím, že určitě nervozita v NATO je, ale spíš týkající se další pomoci Ukrajině, jak se může ten konflikt vyvíjet, jaká role Spojených států v něm bude.

Donald Trump svůj první den po volbách protelefonoval. Už dopředu tvrdil, že když bude zvolen, tak do 24 hodin vyřeší válku na Ukrajině, ruskou invazi na Ukrajině, že zavolá Putinovi, že zavolá Zelenskému a že to prostě vyřeší a válka skončí. Jaké časy teď čekají vojáky na ukrajinské frontě, když půjde do oválné pracovny zpátky z golfových hřišť a soudních síní Donald Trump?

Uidíme, co se ještě stane, než to nastane, protože teď ještě několik týdnů a měsíců bude vládnout Joe Biden, který má jedinečnou příležitost pokusit se zachránit, co se dá a veškerou pomoc, kterou Spojené státy Ukrajině přislíbily, dodat. Neočekávám, že se to stane v plném rozsahu, ale pokud to Joe Biden myslel vážně, tak teď je poslední šance, protože pokračování pomoci za Donalda Trumpa je samozřejmě velmi nejisté.

Jednak je Donald Trump proti pokračování pomoci Ukrajině. JD Vance je velmi výrazný kritik pomoci a nová administrativa bude mít v zádech republikánský kongres. Teď už víme, že Senát bude republikánský a s velkou pravděpodobností i sněmovna reprezentantů. A byli to právě republikánští kongresmani, kdo byl proti Bidenově pomoci Ukrajině a ten velký balík pomoci zdržoval.

To znamená, že vyřešit ten konflikt neznamená porazit Rusko, ale nepomáhat Ukrajině, ať si to vyřeší sama.

Podle mě se to Donald Trump určitě pokusí nějak dojednat. Určitě proběhne zmíněný telefonát s Vladimirem Putinem.

S Volodymirem Zelenským už proběhl, ale alespoň podle toho, co psal Volodymir Zelenskyj, na Twitter, tak to byla spíš taková přátelská výměna názorů. On mu samozřejmě znova poblahopřál a mám takový dojem, že v tom blahopřejném tweetu drnkal na takovou tu Trumpovu egoistickou strunku. Psal něco ve smyslu, že podporuje jeho politiku síly a že věří, že to bude to, co přiměje nebo co pomůže ke spravedlivému míru na Ukrajině a podobně.

26:21 Musíme Trumpa přesvědčit, že spravedlivý mír je ten, který chce Ukrajina, zdůrazňuje diplomat Číst článek

Psal, že to byl excellent call. V tom slovníku Donalda Trumpa. Výborné to bylo.

Takže si myslím, že Volodymir Zelenskyj teď bude hrát na takovou tu trumpovskou strunku, aby si pokusil Donalda Trumpa získat, protože ho teď bude potřebovat a na něm bude záviset, co Vladimiru Putinovi nabídne.

Přístup Donalda Trumpa k tomu konfliktu je takový, že by ho měly vyřešit velmoci takovým řekněme mnichovským způsobem. Že on jako představitel té největší světové moci zavolá Vladimiru Putinovi a nějak se dohodnou, za jakých podmínek by Rusko bylo ochotné tu válku ukončit a tyto podmínky pak předloží Ukrajině.

JD Vance už naznačoval, že ty podmínky by mohly obsahovat, že by si Rusko ponechalo okupovaná území, která doposavaď drží, že by se Ukrajina zavázala k neutralitě, nebo k tomu, že nevstoupí do NATO, což je samozřejmě něco, na co Kyjev nebude chtít nikdy přistoupit. A je otázkou, jak na to zareaguje Donald Trump, jestli řekne: „Buď přijmeš tyto podmínky, nebo zastavuji veškerou pomoc a dělej si, co chceš.“ Anebo budou evropští spojenci dostatečně silní a řeknou, že stojíme za Ukrajinou a když se USA stáhnou, tak my Ukrajinu dostatečně podpoříme.

Trochu se obávám, že Evropská unie a evropské státy v tuto chvíli nemají dost sil, protože i ty největší evropské státy se teď potácí ve velkých problémech. V Německu se rozpadá vláda, francouzský prezident je po volbách velmi oslabený a tamní vláda řeší velké ekonomické problémy. Takže síla postavit se dostatečně za Ukrajinu v Evropě momentálně moc není a uvidíme, jak to dopadne. Ale pro Ukrajinu to bude klíčové, protože pokud se z toho konfliktu Spojené státy stáhnou, přestanou ji podporovat, pokud se evropské státy začnou potácet v nějakých problémech, tak na to může zůstat Ukrajina sama.

Volná ruka pro Netanyahua

Rozebrali jsme Evropu a Čínu a chybí nám Blízký východ. Tam sehrávají Spojené státy v podpoře Izraele dlouhodobě také klíčovou roli. Jaká zpráva je Trumpovo vítězství pro izraelského premiéra Benjamina Netanyahua?

Pro něj osobně velmi dobrá, protože se může spolehnout, že od Trumpa získá bezvýhradnou podporu. Získá podporu pro svoji válečnou agresivní politiku, ať už vůči Hamásu v Gaze nebo Hizballáhu v Libanonu… a ten tlak, který přicházel ze Spojených států na ukončení bojových akcí, na sjednání příměří, tak ten skončí. Donald Trump nechá Benjaminu Netanyahuovi volnou ruku na to, aby si to vyřešil. On sám ho bude bez pochyby v tomto podporovat.

Podpoří ho třeba i v nějaké konfrontaci s Íránem?

To je velká otázka. Pokud to bude v tomto omezeném rozsahu, v jakém se to děje v současnosti, tak asi ano. Na druhou stranu, jak jsme tady zmiňovali spoustu ohnisek a jak se bude chtít primárně soustředit na Čínu a na tlak vůči ní, tak si úplně nemyslím, že je v zájmu Donalda Trumpa, aby se otevřela nějaká nová velká fronta na Blízkém východě a aby to tam Spojené státy musely nějakým způsobem hasit. Takže tam to bude asi opatrné, ale jinak, co se týče toho lokálního konfliktu Gaza–Libanon, tak tam nechá, podle mě, Donald Trump, Benjaminu Netanyahuovi volné ruce, aby si to řešil po svém.

Kdyby jsi to měl celé shrnout, jak je teď Donald Trump silný a jak silný vstupuje do toho svého druhého mandátu? Mluví se o tom, že to je snad největší prezidentský comeback v americké politické historii.

Určitě vstupuje velmi silný. I to, že vyhrál jak popular vote, tak na volitele, je velmi jasný signál, že má v americké veřejnosti podporu. Minimálně v té o něco větší polovině. Takže rozhodně vstoupí silně, vstoupí dramaticky. Dá se očekávat, že provede výrazné kroky. Může se snažit změnit některé instituce. Vysoce pravděpodobně znovu odstoupí od Pařížské klimatické dohody, ke které se Joe Biden vrátil po tom, co z ní Spojené státy odešly za Donalda Trumpa. Takže určitě provede některá velikášská gesta, pokusí se o nějaké veliké kroky.

Jak se mu pak bude dařit naplňovat plány, to už je velká otázka a bude záležet i na tom, jak moc mu to dovolí ekonomika. V současnosti se ekonomická situace Spojených států zlepšuje. Z toho bude určitě profitovat. Ale zda to jeho často velmi kontroverzní kroky, které plánuje, nějakým způsobem nezhatí a zda tu zemi neuvede do ještě větších problémů, než v jakých ji bude přebírat, to je velká otázka.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize a youtubové kanály Al Jazeera English, BBC News, Forbes Breaking News, Fox News, FOX 4 Dallas-Fort Worth.