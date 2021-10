VIDEO: Zloděj z Egypta nechtěně odvysílal živý přenos své krádeže. Policisté ho díky tomu dopadli

Čech, který navštívil obří tábor u Mali: Uprchlíci chtějí perspektivu a vrátit se domů, ne cestovat do Evropy

„Uprchlíci v táboře by se rádi vrátili do své původní země, to se ale děje jen v malém rozsahu… Rozhodně jsem nezaznamenal, že by mířili do Evropy,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Erik Siegl.