Zloději v Cannes ukradli hodinky za miliony. Tamní policie bojuje s krádežemi během festivalu každý rok

Každé léto, kdy francouzské Cannes zaplaví slunce a hosté filmového festivalu, začínají na Azurové pobřeží na jihovýchodě Francie putovat velmi bohatí turisté se svými luxusními hodinkami. A ty naopak přitahují velmi specializované a organizované zloděje, proti nimž místní policie vede rok co rok stejný boj, napsala agentura AFP. Cannes 14:34 24. května 2025

V polovině května v této hře na četníky a zloděje triumfovali zloději, když se jim podařilo z ruky kolemjdoucího v Cannes ukrást hodinky za více než 100 tisíc eur (asi 2,5 milionu Kč).

Druhého května se naopak podařilo zatknout pět osob, které se pokusily okrást člena katarské královské rodiny o hodinky značky Richard Mille v hodnotě odhadované na 600 tisíc eur.

Od 1. dubna bylo podle prokuratury v Cannes zaznamenáno více než deset krádeží nebo pokusů o krádež tohoto typu. V roce 2023 jich bylo 38 a loni 32, převážně v období od května do září.

Zloději jsou však aktivní také v turistickém letovisku Saint-Tropez a na předměstí Monaka, poté následují bohaté do Paříže, Londýna, Barcelony, Ženevy nebo Mnichova.

Ve francouzském departementu Alpes-Maritimes loni dosáhla hodnota ukradených peněz a majetku 8,3 milionu eur; mezi úlovky zlodějů bylo i 301 kusů hodinek. V roce 2023 dosáhl jejich lup zahrnující také 275 hodinek hodnoty odhadované na 6,9 milionu eur.

Ovšem hlavním akčním rádiem těchto zlodějů-specialistů je střed města Cannes, potvrdil agentuře AFP státní zástupce v Grasse Damien Savarzeix.

Fungují tam dva hlavní typy zlodějů, dodal Savarzeix. Prvním jsou místní obyvatelé, kteří využijí příležitosti - jakou je například podnapilý majitel rolexek odcházející z nočního klubu. Druhý typ představují mnohem organizovanější skupiny, často z italské Neapole, které mají propracovaný systém a zaměřují se na hodinky v ceně nad 100 000 eur.

Znalec nejprve vytipuje drahé hodinky u někoho z kolemjdoucích. Zloděj ho pak okrade, buď nenápadně nebo s pomocí násilí, a následně naskočí na motorku řízenou komplicem, která ho bleskově odveze pryč.

Přestože Cannes i Saint-Tropez mají k dispozici plány, jak uzavřít únikové cesty z města, „všechno se to odehraje příliš rychle“, říká šéf soudní policie v Alpes-Maritimes Eric Antonetti. Tak jako 1. května, kdy se policii nepodařilo zastavit motorku se zlodějem prchajícím po krádeži hodinek značky Patek Philippe.

Nová opatření

Letos se každý týden začal v Nice scházet specializovaný styčný úřad, jehož úkolem je sjednotit pravomoci roztříštěné mezi policií, četnictvem a různými státními zastupitelstvími v oblastech, kde se pohybují stejné zločinecké skupiny. Posiluje se rovněž spolupráce s italskými, švýcarskými, německými a španělskými bezpečnostními silami.

Případ katarského prince dokazuje, že to může fungovat. Den před krádeží si četníci všimli podezřelého skútru. Zapojili informace získané z Itálie a Švýcarska, zahájili intenzivní sledování a následně spustili kontroly u všech výjezdů z města. A díky všem těmto krokům se jim úspěšně podařilo zatknout všechny členy gangu.

Gang tvořili muži z Neapole ve věku 32 až 44 let, kteří se dopustili podobných trestných činů i na dalších místech v Evropě. Nyní budou 11. července postaveni před soud v Grasse a hrozí jim několikaletý trest odnětí svobody.

„Nemůžeme ale tvrdit, že jsme zvítězili. Je to jen vyhraná dílčí bitva, protože máme co do činění s dobře strukturovanými a poměrně agilními sítěmi, které se dokážou přizpůsobit," varoval šéf úřadu starosty Cannes Thierry Migoule.

Zlodějům hraje do karet skutečnost, že trh s luxusními hodinkami z druhé ruky vzkvétá a na nejvzácnější modely existují dlouhé pořadníky. Například hodinky katarského prince, na které měli zloději zálusk začátkem května, už by jim vynesly téměř dvojnásobek 350 000 eur, které stály jako nové.

Aby se ukradené hodinky dostaly zpět do legálního oběhu, jsou nejsofistikovanější sítě schopny zfalšovat sériová čísla a dodat potřebné krabičky a falešné certifikáty.

Luxusní hodinky jsou mimořádně atraktivní a bezpečnou investicí, zdůrazňuje státní zástupce z Nice Damien Martinelli. Jako příklad uvádí jednoho obchodníka s drogami, který prchal před spravedlností a na útěk si vzal krabici drahých hodinek, jež postupně rozprodával.