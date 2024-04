Zlom ve válce. Írán má právo potrestat Izrael za útok na ambasádu, řekl šéf Hizballáhu

Úder Izraele na íránský konzulát v Damašku, při němž v pondělí zahynulo sedm členů íránských revolučních gard včetně dvou generálů, představuje bod obratu za dobu od 7. října. Prohlásil to podle agentur vůdce libanonského hnutí Hizballáh Hasan Nasralláh a dodal, že odplata ze strany Teheránu nevyhnutelně přijde. Bejrút 22:04 5. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Írán se dosud vyhýbá přímému zapojení do blízkovýchodního konfliktu | Zdroj: Reuters

Izrael vede od 7. října válku v Pásmu Gazy proti palestinskému hnutí Hamás v odvetě za teroristický útok na jihu země. Íránem podporovaný Hizballáh od té doby také intenzivně ostřeluje sever Izraele, na což armáda odpovídá vzdušnými údery na území Libanonu.

Pondělní útok na budovu konzulátu v sousedství íránského velvyslanectví v syrském hlavním městě, připisovaný rovněž Izraeli, připravil o život Mohammada Rezáa Zahádího, nejvýše postaveného člena íránských revolučních gard na území Sýrie, jenž od roku 2016 velel jednotkám Kuds v Sýrii a Libanonu. Írán slíbil, že se Izraeli pomstí.

Hizballáh říká, že podporuje právo Teheránu „potrestat“ Izrael, a Nasralláh prohlásil, že Írán na útok určitě odpoví. „Můžete si být jisti, že íránská reakce na útok na konzulát v Damašku proti Izraeli rozhodně přijde,“ uvedl v televizním projevu u příležitosti Dne Jeruzaléma, který se slaví v poslední pátek muslimského postního měsíce ramadánu.

Izraelská armáda v očekávání možného odvetného íránského úderu pozastavila udělování volna všem bojovým jednotkám, posílila obranné systémy a připustila, že kvůli obraně před možnými řízenými střelami preventivně ruší i signály GPS.

Ministr obrany Joav Galant v projevu k izraelským vojákům prohlásil, že Izrael zaútočí na své nepřátele, kdekoli uzná za vhodné. „Může to být v Damašku a může to být v Bejrútu,“ řekl Galant. „Nepřítele to tvrdě zasáhne kdekoli, a proto hledá způsoby, jak reagovat. Naše vícestupňová obrana je na to připravena.“

Írán se nicméně dosud vyhýbá přímému zapojení do blízkovýchodního konfliktu a spoléhá se na podporu spojeneckých ozbrojených skupin v Libanonu, Sýrii, Jemenu a Iráku, které útočí na cíle spojené s Izraelem či Spojenými státy.

V této souvislosti Nasralláh prohlásil, že jeho hnutí dosud nenasadilo ani nepoužilo hlavní zbraňové systémy, které má k dispozici.

Podle diplomatů a analytiků si íránská duchovní elita otevřenou válku s Izraelem ani s USA nepřeje, neboť by mohla ohrozit její uchopení moci. K vybraným taktickým úderům na své nepřátele proto raději využívá zástupné šíitské skupiny v regionu.