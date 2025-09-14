Zlomový týden pro Nepál. Lidem došla trpělivost s korupcí, nyní mají opět naději v budoucnost
Nepál má za sebou týden, který naprosto proměnil místní politickou scénu. Dlouhodobá nespokojenost občanů s vedením země vyvrcholila velkým protestem a násilnostmi, po kterých u moci zůstal jen prezident. „Myslím, že je tu naděje, že přijdou noví lídři, kteří budou nakloněni reformám a kteří budou chtít vytvořit transparentnější a zodpovědnější vládu,“ říká o budoucnosti nepálský novinář Kunda Dixit.
Nespokojenost s vládou v Nepálu, jako velmi mladé republice, která má teprve 17letou historii, dlouho v populaci probublávala.
Strany, které se po vzniku republiky dostaly k moci, se často střídaly – za posledních 14 let měla země v čele 15 různých vlád. S tím se nesly i další problémy.
Nepálská ekonomika stagnovala a nevznikala nová pracovní místa. Každý rok tak na 500 tisíc mladých mužů a žen vstupuje na pracovní trh, který jim nemá co nabídnout, vysvětluje jeden z problémů své země novinář Kunda Dixit z deníku Nepali Times.
„Většina z nich skončí tak, že si najdou práci v zahraničí, často v Perském zálivu nebo ve východní Asii. V současné chvíli téměř 16 procent z 30 milionového Nepálu žije a pracuje v zahraničí,“ vypočítává.
Proto i třetina HDP země pochází z peněz, které si lidé vydělají za hranicemi. „Nemáme žádnou domácí ekonomickou aktivitu, jediné, co naši ekonomiku drží, jsou peníze posílané domů.“
Oproti tomu však byli lidé zvyklí vídat na sociálních sítích dětí mocných politiků fotografie z luxusních dovolených v Evropě. Navíc se lidé domnívali, že prostředky, které na to vynaložili, pocházely z korupce. Podle Dixita byla proto jen otázka času, kdy lidem dojde trpělivost.
Skupina mladých lidí bez jasného vedení nakonec svolala na 8. září protikorupční demonstraci. Ta měla být podle novináře poklidná. Hrála na ní hudba a šlo spíš o oslavu. Protože demonstrující byli hlavně mladí, vžil se pro hnutí název GenZ demonstrace.
„Co ale tahle skupina GenZ nevěděla, bylo to, že byli infiltrováni ultrapravicovou skupinou monarchistů, kteří chtějí monarchii zpět,“ říká Dixit s tím, že to byli právě oni, kdo se pustili do násilností a začali obléhat parlament. Policie následně zastřelila 21 lidí.
Násilnosti pokračovaly v úterý a kromě monarchistů se k nim přidali i další skupiny obyvatel. Cílem útoků se staly i domovy politiků. Ti postupně na své funkce rezignovali. Při násilnostech zemřelo 72 lidí, dalších 191 zůstává v nemocnici.
Naděje na změnu
Následně byli mladí vyzváni, aby zformovali novou vládu. „Rozhodli se v online anketě na Discordu, kde hlasovali pro kandidáty na dočasného premiéra. Vyhrála bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu Sušíla Kárkí, které je 73 let,“ říká Dixit.
Kárkí má v zemi dobrou pověst, kterou získala bojem s korupcí ve vládě, kdy jako jediná ze dvou soudců měla odvahu odsoudit ministra za korupci, následně i odmítla dát amnestii maoistickému právníkovi odsouzenému z vraždy, píše Nepali Times.
Vláda se ji proto pokoušela z čela Nejvyššího soudu sesadit, ale na nátlak ze zahraničí k tomu nedošlo.
„Je to naprosto spolehlivá volba. Její integrita nebyla nikdy zpochybněna a není to žena, která by se nechala zastrašit nebo ovlivnit,“ citovala AFP jednoho z jejích bývalých kolegů z Nejvyššího soudu.
Posledních pár let strávila Kárkí v důchodu, od kterého si nyní dává šestiměsíční pauzu. Moc chce předat nové vládě, o které budou Nepálci rozhodovat příští březen.
Po týdnu, který Dixit označuje za traumatický, tak má země naději na změnu k lepšímu. „Bude chvíli trvat, než všechno opravíme, včetně fyzických budov. Ale myslím, že je tu naděje, že přijdou noví lídři, kteří budou nakloněni reformám a kteří chtějí vytvořit transparentnějí a zodpovědnější vládu,“ domnívá se novinář.