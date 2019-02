‚Hnutí zašlo příliš daleko.‘ Žluté vesty demonstrují ve Francii už 14. týden, podporovatelů ale ubylo

Už počtrnácté v řadě budou ve Francii v sobotu demonstrovat takzvané žluté vesty. Jejich protesty trvají od listopadu a řadě Francouzů už vadí. Podle nedávného výzkumu pro francouzskou televizi BFMTV si 56 procent oslovených lidí přeje, aby protesty skončily. Je to vůbec poprvé, co hnutí u veřejnosti ztratilo většinovou podporu. Od zpravodaje z místa Paříž 8:24 16. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstrace žlutých vest v Paříži. | Zdroj: Reuters

„Myslím, že je dobré demonstrovat za svá přesvědčení. Některá z nich byla pochopitelná. Všechno to myslím začalo s požadavkem na snížení daně z pohonných hmot. To jsem dokázal pochopit, taky jezdím autem. Teď si ale myslím, že hnutí zašlo až příliš daleko,“ říká Radiožurnálu čtyřicátník Olivier, který žluté vesty ze začátku podporoval.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Podporují Francouzi hnutí žlutých vest? Reportáž zpravodaje Martina Baluchy

Olivier teď kritizuje hlavně radikální křídlo žlutých vest, nelíbí se mu ničení a rozbíjení, které vídá ve zprávách o demonstracích. Vadí mu taky nejednotnost hnutí a nejasné požadavky. „Oni sami nevědí, co by chtěli. Všichni mají jiné požadavky. Je potřeba, aby se reorganizovali, aby každý věděl, o co jim jde. Rád bych snížil daně, abychom si toho mohli víc koupit. Na druhou stranu daně potřebujeme, abychom zaplatili za školy, za zdravotníky a za infrastrukturu.“

'Chtějí jen rozbíjet'

Na hnutí změnila názor i studentka Maria. Nejdřív takzvané žluté vesty podporovala, teď si ale myslí, že se z hnutí vytratil obsah.

„Ze začátku chtěli prosazovat naše práva. Teď se z toho ale stává bůhvíco. Řekla bych, že víc než polovina žlutých vest, jsou dneska výtržníci. Několikrát jsem na demonstracích byla. Ti lidé už tam nejsou proto, aby protestovali za naše práva, ale chtějí jen rozbíjet. Je to pro ně způsob, jak se zabavit,“ říká devatenáctiletá studentka a zdůrazňuje, že Francouzi budou muset za všechny škody při demonstracích zaplatit.

Francouzští poslanci přijali Macronův sporný zákon proti výtržnictví, je reakcí na žluté vesty Číst článek

„Je to přeci jenom vyčerpávající. Mě osobně se to zase tolik nedotýká. Když se ale podívám třeba na podnikatele a obchodníky, tak ti to teď mají dost těžké,“ popisuje architekt Rami, který pochází z Nantes. I tam jsou na sobotu hlášené protesty. Demonstrovat se má i v dalších francouzských městech jako v Toulouse, ve Štrasburku nebo v Lille.

43 % lidí stojí za vestami

Nedávný průzkum společnosti Elabe pro televizi BFMTV zároveň ukázal, že 43 procent Francouzů stále chce, aby hnutí pokračovalo. Patří mezi ně i Laetitia, která dokáže pochopit, proč žluté vesty demonstrují už 14 týdnů v řadě: „Když se nic neděje, tak pokračují. To je přeci normální ne?“

Požadavky a hněv části Francouzů chápe i učitelka na druhém stupni Despina. „Dokážu pochopit, že lidem vadí velké rozdíly v přístupu ke zdrojům. Tak trochu jsme si zvykli na to, že máme stejná práva, ale nemáme stejný přístup k bohatství,“ myslí si.

Na sobotu je v Paříži nahlášených hned několik akcí. Demonstranti se mají dopoledne sejít na bulváru Champs-Elysées. Na náměstí Republiky bude zase večer debata s kandidáty hnutí do květnových voleb do Evropského parlamentu.

Oproti předchozím týdnům hodlají takzvané žluté vesty demonstrovat v Paříži i v neděli, chtějí tak zdůraznit, že jejich protesty trvají už tři měsíce.