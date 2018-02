Skončí střídání letního a zimního času? Zabývejte se tím, úkolují europoslanci Evropskou komisi

Celou iniciativu 80 europoslanců vede český zástupce za KDU-ČSL Pavel Svoboda. Ten ve čtvrtek také na sociální sítí Twitter informoval, že Evropský parlament rezoluci přijal.

Moje rezoluce navrhující zrušení střídání času byla přijata na plénu @Europarl_CS . Komise by se nyní tímto tématem měla začít vážně zabývat — Pavel Svoboda (@1PavelSvoboda) 8. února 2018

„Jak říkají chronobiologové, díky tomuto sociálnímu ‚jetlagu‘, který hodinovým posunem vznikne, máte větší pravděpodobnost, že budete pít víc kafé, budete kouřit, mít případně srdeční problémy. Mluví o tom, že to provokuje deprese, diabetes druhého typu atakdále,“ popisuje Svoboda pro Radiožurnál, co ho mimo jiné vedlo k tomu, že v Evropském parlamentu s kolegy prosadil diskusi a hlasování o deklaraci.

Případné schválení by mohlo být impulsem pro Evropskou komisi, aby se otázkou zrušení střídání času zabývala. „Domnívám se, že ano, protože těch politických signálů nejenom z Evropského parlamentu už dostává celou řadu. Tento problém je předmětem několika stovek petic, které parlament dostává každý rok,“ říká Svoboda.

Zrušení změn času? Nejblíž je Polsko, jde ale špatnou cestou, říká europoslanec Svoboda Číst článek

Důvod je, že Evropská komise harmonizovala střídání času po celé Evropské unii, pokud by tedy měl být uveden pouze jeden čas, mělo by to vyjít zase z Evropské unie.

„Naším cílem není příslušnou směrnici zrušit. Naším cílem je ji pozměnit tak, aby se po celé Unii zastavilo střídání času jednotně,“ dodává Svoboda.

Neházejte čas hned do koše

Diskusi vítá také europoslanec Luděk Niedermayer zvolený za TOP 09 a Starosty, ale v otázce rušení dvojího času nabádá k opatrnosti.

V Česku se bude dál střídat letní a zimní čas. Zrušení ve vládě neprošlo Číst článek

„Letní čas má zejména v našich geografických podmínkách velký význam z hlediska kvality života, protože přesouvá den tak, aby po ukončení aktivního pracovního nebo školního dne ještě zbýval velmi dlouhý čas, kdy je v létě světlo. Myslím, že to má velice významné dopady na kvalitu života, na bezpečnost dopravy v dlouhodobém horizontu – ukazují třeba americké studie – na snížení kriminality atakdále,“ říká Niedermayer.

„Takže bych byl trošku opatrný s tím letní čas ‚házet do koše‘. Myslím si, že nějaká debata o tom může být docela dobrá, právě abychom si uvědomili všechny důsledky, které to nepříjemné vstávání o hodinu dřív a nějaký ten týden, kdy se s tím většina vyrovnává, přináší za pozitiva v těch dalších měsících. Debata by asi byla dobrá, ale nějaké radikální volání po najednou ukončení letního času opravdu nevítám, a proto tu rezoluci pravděpodobně nepodpořím,“ dodává.