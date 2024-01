Dezinfovideí popírajících změnu klimatu výrazně ubylo. Lži se obrátily proti zelené energetice a vědcům

Popírači člověkem způsobené změny klimatu mění taktiku. Tato krize podle vědců přináší do naší krajiny větší sucho, větší riziko požárů nebo kůrovcové kalamity a některé části světa se kvůli ní stávají neobyvatelnými. Ti, kdo se snaží brzdit modernizaci energetiky, přechod k udržitelnému zemědělství a další řešení, ale o změně klimatu v poslední době mluví jinak. Vyplývá to z nové americké studie i z analýzy českého prostředí. Washington/Praha 16:04 26. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Počet dezinformačních tvrzení, která popírají, že se změna klimatu vůbec děje, prudce klesl (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Americké Centrum pro boj proti digitální nenávisti ve své studii zkoumalo videa na YouTube za posledních šest let. Zaměřilo se na vývoj, jakým prošlo popírání změny klimatu od roku 2018. Výzkumníci využili umělou inteligenci, pracovali se skoro stovkou informačních kanálů různého typu a prozkoumali přes 12 tisíc videí.

Zjistili, že počet dezinformačních tvrzení, která popírají, že se změna klimatu vůbec děje, prudce klesl. Ze 48 na 14 procent. Naopak se ztrojnásobil počet tvrzení, že řešení změny klimatu jako třeba solární a větrná energetika nebudou fungovat.

Skokově se také zvýšil počet tvrzení, která zpochybňují práci vědců. Celkově tyto nové metody, které se snaží zpomalit modernizaci hospodářství nebo ochranu před suchem či znečištěním, už tvoří většinu dezinformačních tvrzení, naopak to prvoplánové popíračství se dostalo do menšiny.

V americkém prostředí tyto dezinformace šíří youtubové kanály s mnohamilionovým dosahem. Sledují je hodně teenageři. Podle průzkumu zpracovaného pro Centrum pro boj proti digitální nenávisti jich přibližně třetina věří tomu, že dopady oteplování planety jsou neškodné, že řešení způsobují víc škody než užitku nebo že se vědcům nedá věřit.

Situace v Česku

V Česku je ten vývoj podobný, popisuje pro Radiožurnál sociolog Asociace pro mezinárodní otázky Vojtěch Pecka, který se právě zkoumání popíračských technik změny klimatu dlouhodobě věnuje.

„Dřív to bylo zpochybňování samotného faktu, že se něco jako klimatická změna děje nebo že představuje riziko. Tento přístup se postupem času utlumuje. Teď spíš začíná nastupovat nový trend – říkat, že máme dost času, že to musíme pořádně promyslet, že to nemusíme řešit teď, že ten problém můžeme na pár let odložit, případně, že ho mají řešit jiní. A také dochází ke zpochybňování, že máme vůbec nějaké řešení k dispozici,“ říká autor obsáhlé analýzy výroby klimatických dezinformací. Ta loni vyšla knižně pod názvem Továrna na lži a získala ocenění Učené společnosti a české kanceláře OSN.

Živnou půdou pro šíření klimatických dezinformací jsou nepřekvapivě sociální sítě. Třeba na X, dříve Twitteru, se po převzetí Elonem Muskem mnohonásobně zvýšil dosah dezinformátorů, ukazují data, třeba londýnského Institutu pro strategický dialog.

Ale objevují se běžně i v klasických médiích, a to ve světě i v Česku. „Že člověk svým hlavně tedy průmyslovým činěním nějak zásadně přispívá k růstu CO² v atmosféře, to zatím není vůbec nějak časem vědecky dokázaná hypotéza,“ řekl minulý týden v pořadu Osobnost Plus Českého rozhlasu Plus komentátor týdeníku Echo Daniel Kaiser.

Důkazy jsou naopak letité a obsáhlé, je na tom široká shoda mezi vědci a minulé klimatické modely podle srovnávací studie NASA odhadly budoucí vývoj CO² a oteplování planety většinou dost přesně.

Klimatické dezinformace často používají někteří politici. Velkým investorem do tohoto obsahu jsou firmy nebo celé státy, které těží nebo obchodují s uhlím, ropou či plynem, jak popisují mnohé studie a investigace, třeba od Klimatické akce proti dezinformacím.

V Česku web Aktuálně.cz před časem odhalil případ, kdy za facebookovým účtem kritizujícím obnovitelnou energii stál muž, který zároveň pracoval pro uhelnou elektrárnu Chvaletice podnikatele v uhelném průmyslu Pavla Tykače.