Změna pravidel pomohla k nevídanému postupu. Senát USA schválil 48 činitelů navržených Trumpem

Senát Spojených států schválil v jediném hlasování jména 48 lidí, které prezident Donald Trump navrhl do předních funkcí ve své administrativě či vedení státních úřadů a ambasád. Trumpovým republikánům tento dosud nevídaný postup umožnila změna hlasovacích pravidel, kterou prosadili minulý týden, informují tiskové agentury.

Americký prezident Donald Trump

Americký prezident Donald Trump

Schvalování ministrů, ale i nižších úředníků či šéfů státních orgánů senátory bývá mnohdy zdlouhavý proces, při němž se obě strany, tedy republikáni a demokraté, snaží své politické konkurenci ztížit prosazování kandidátů, s nimiž opozice nesouhlasí.

Letos demokraté vznášeli námitky téměř proti každému člověku vybranému Trumpem ve snaze čelit jeho přetváření administrativy podporovanému republikánskou většinou v obou komorách Kongresu, napsala agentura AP.

‚Opravit nefungující proces‘

Trump byl jejich postupem rozezlen a republikánům se podařilo prosadit úpravu, která jim umožnila schválit najednou více kandidátů do veřejných funkcí. Podmínkou nových pravidel je, že nesmí jít o ministerské či justiční funkce, ale o nižší manažerské pozice.

„Republikánům se podařilo opravit nefungující proces,“ prohlásil před hlasováním šéf senátní většiny John Thune.

Vůdce demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer oponoval, že republikáni úpravou umožní Trumpovi dosadit kamkoli jakéhokoli svého člověka, aniž by mu před tím někdo pokládal otázky.

Ve čtvrtečním hlasování většinou 51 ku 47 hlasům senátoři souhlasili s tím, že se bývalá partnerka Trumpova syna Donalda mladšího a někdejší moderátorka Fox News Kimberly Guilfoyleová zamíří jako velvyslankyně do Řecka.

Manželka bývalého republikánského šéfa Sněmovny reprezentantů Newta Gingriche a bývalá velvyslankyně ve Vatikánu Callista Gingrichová zase bude americkou ambasadorkou ve Švýcarsku.

Senátoři také schválili jména několika nových náměstků ministerstva obrany, předních činitelů ministerstev zemědělství či vnitra nebo šéfa úřadu pro bezpečnost silniční dopravy.

