Ve Vídni vykvetla největší rostlina na světě. Její list je velký jako strom a zapáchá po hnijícím mase

Zmijovec titánský je původem ze Sumatry. „V zemi má hlízu, ze které každý rok vyroste buď list, anebo květenství. Máme ji tu už třetím rokem a je to vůbec poprvé, co tento druh ve Vídni vykvetl,“ zdůrazňuje pro Radiožurnál ředitel univerzitní botanické zahrady Michael Kiehn.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V zahradách vídeňské univerzity vykvetla největší květina světa - zmijovec titánský. Skleník navštívil i reportér Ladislav Novák

I přes hnilobný odér, který má v přirozeném prostředí deštného pralesa přivábit opylovače, přilákala květina zástupy nadšenců. Fronta před skleníkem byla dlouhá desítky metrů.

„První oblaka vůně začala rostlina vydávat v neděli ráno. Od půl čtvrté odpoledne se otevíral okolní list a kolem šesté začaly kvést samičí květy. Nejintenzivnější zápach přišel mezi devátou a desátou – to bylo velmi vzrušující,“ popisuje ředitel zahrady.

Podle dvou mladých Vídeňanů, Lorenza a Jasina, vůně připomíná akvárium, krmivo pro ryby nebo psí granule. Lorenzo při pohledu na zmijovec obdivuje kreativitu, kterou příroda předvedla.

Vědci zmijovec popsali poprvé v roce 1878, aktuálně je zařazený mezi ohrožené druhy. Dodnes na něm mají odborníci co zkoumat – například proces opylování.

Mladí sadaři u Velkého Meziříčí zachraňují staré ovocné odrůdy. Mnohdy jsou to cenné stromy Číst článek

„Hmyz je ošizený zápachem a vzhledem rostliny. Sedne si na okraj listu, vklouzne dovnitř, a pokud nese pylová zrna, opyluje samičí květy. Pak se ale nedostane ven. Ještě to není prozkoumáno, ale jsou uvězněni na dně,“ vysvětluje ředitel Kiehn. Podle něj opylovače rostlina nejspíš zadržuje, dokud jim nezpřístupní i samčí květy.

Do skleníku se přišla podívat i Brigitte z univerzitního oddělení zoologie. Zalíbilo se jí srovnání rostliny se sněžným levhartem. Je jich totiž také málo. „Řekla bych, že je to spíše jako pozorovat páření dvojice sněžných levhartů. Tak vzácné to je,“ říká.

Vídeňský exemplář do vídeňské univerzitní botanické zahrady přibyl ze Salcburku, kde pro něj neměli dost vysoký skleník. V letech, kdy zmijovec nekvete, vytvoří jediný list. Ten dorůstá do výšky kolem pěti metrů a vypadá spíš jako vzrostlý strom.

Za několik hodin se největší nerozvětvené květenství světa zhroutí a zbyde znovu jen v hlíně skrytá hlíza. Na jeden z nejpozoruhodnějších přírodních úkazů si tu budou muset počkat dalších zhruba tisíc dní.